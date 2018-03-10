Продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, стартуют 14 сентября в 12:00 исключительно на сайте ФИФА. Продажа билетов на турнир будет осуществляться в несколько этапов.
По словам исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, билет на поезд 67/68 Киев - Варшава дешевеет более чем на тысячу грн с третьего сентября 1340 грн против нынешних 2441.
В эфире радиостанции "Голос Столицы" руководитель Concert.ua Дмитрий Феликсов сообщил, что после избрания подрядчика для постройки мест в МВЦ для Евровидения было обнаружено, что некоторые места не могут быть там, где запланировано.
Согласно информации, арена MGM National Harbor вмещает 3 тысячи зрителей. Все три поединка, в которых будут участвовать Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик, будет транслировать телеканал HBO в прямом эфире.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".