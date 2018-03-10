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    билеты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Матч Лацио и Динамо в Риме
    "Лацио" отменил продажу билетов на матч с киевским "Динамо"
    04:52 10.03.2018
    124
    Согласно заявлению итальянского футбольного клуба, "поклонникам "бьянкочелести" рекомендуется не ездить в Украину, где они также не смогут купить билеты".
    Поезд Укрзализныци
    В "Укрзализныце" запретили возвращать билеты по интернету
    10:49 13.12.2017
    263
    По информации пресс-службы "Укрзализныци", решение принято для недопущения создания искусственного дефицита и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда.
    Подготовка в РФ к Чемпионату мира по футболу-2018
    Вперед, на Мундиаль: стартует продажа билетов на ЧМ-2018 по футболу
    11:37 14.09.2017
    319
    Продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, стартуют 14 сентября в 12:00 исключительно на сайте ФИФА. Продажа билетов на турнир будет осуществляться в несколько этапов.
    Поезд
    "Укрзализныця" снижает почти вдвое стоимость билетов на поезд Киев - Варшава
    19:24 28.08.2017
    413
    По словам исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, билет на поезд 67/68 Киев - Варшава дешевеет более чем на тысячу грн с третьего сентября 1340 грн против нынешних 2441.
    Укрзализныця
    В "Укрзализныце" уточнили информацию о повышении стоимости билетов
    17:52 12.06.2017
    574
    По словам главы публичного акционерного общества "Укрзализныця" Войцеха Балчуна, в настоящее время стоимость билетов на поезда международного сообщения остаются доступными.
    Джамала
    Джамала ищет четыре билета на финал Евровидения
    20:29 13.05.2017
    542Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Победительница международного песенного конкурса Евровидение-2016 Джамала заверила, что ее просьба относительно билетов на финал Евровидения-2017 совершенно серьезна.
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Все билеты на финал Евровидения проданы
    20:04 13.05.2017
    177Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Согласно информации, всего было продано 64 тыс. билетов на 9 шоу песенного конкурса, что превысило прогнозируемые результаты как по количеству проданных билетов, так и по сумме поступлений.
    Проезд в общественном транспорте. Архивное фото
    Вступил в силу закон об электронных билетах в общественном транспорте
    12:40 07.05.2017
    224
    Согласно информации, внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда позволит оценить реальный оборот средств, а соответственно - оценить обоснованность тарифов на перевозки.
    Руслана и Дмитрий Феликсов
    На Евровидение продано 2 тысячи билетов на места с ограниченным обзором
    01:22 30.04.2017
    279Без России: старт Евровидения в Киеве.
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" руководитель Concert.ua Дмитрий Феликсов сообщил, что после избрания подрядчика для постройки мест в МВЦ для Евровидения было обнаружено, что некоторые места не могут быть там, где запланировано.
    Украинский боксер Василий Ломаченко
    Все билеты на бой Ломаченко, Усика и Гвоздика проданы
    12:27 11.03.2017
    329
    Согласно информации, арена MGM National Harbor вмещает 3 тысячи зрителей. Все три поединка, в которых будут участвовать Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик, будет транслировать телеканал HBO в прямом эфире.
    Билет на Евровидение в Киеве
    Билеты на Евровидение-2017 вернутся в продажу - Феликсов
    22:28 17.02.2017
    237Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Руководитель Concert.ua Дмитрий Феликсов в эфире ГС пояснил, что часть билетов могут выкупить или получить бесплатно связанные с мероприятием официальные лица в рамках так называемых квот.
    Баскетбол
    Самый дорогой билет на решающий матч НБА стоит почти $50 тысяч
    23:27 18.06.2016
    134
    По билетам, каждый из которых стоит 49 500 долларов, можно занять места, расположенные в непосредственной близости от игрового паркета "Оракл Арены".
    Парк развлечений Диснейленд. Архивное фото
    Все билеты в Disneyland в Шанхае распроданы на 2 недели вперед
    04:01 20.05.2016
    80
    Продажа билетов на церемонию открытия стартовала 28 марта, все они были раскуплены за 20 минут, при этом официальный сайт парка постоянно испытывал сбои из-за слишком большого количества посетителей.
    Авиаперевозчик РФ Аэрофлот
    "Аэрофлот" снизил на 10% стоимость международных тарифов, номинированных в евро
    14:08 27.01.2016
    26Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Снижение стоимости призвано компенсировать гражданам Российской Федерации увеличение стоимости международной авиаперевозки в связи с ростом курса иностранных валют.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Матч Лацио и Динамо в Риме
    "Лацио" отменил продажу билетов на матч с киевским "Динамо"
    04:52 10.03.2018
    124
    Согласно заявлению итальянского футбольного клуба, "поклонникам "бьянкочелести" рекомендуется не ездить в Украину, где они также не смогут купить билеты".
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