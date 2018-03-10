Государственные клиники ждет большая работа в рамках медреформы, в частности, нужно сокращать свои непрофильные активы, иначе они проиграют в конкурентной борьбе с частными клиниками, считает директор медкомпании "ilaya".
По словам исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, билет на поезд 67/68 Киев - Варшава дешевеет более чем на тысячу грн с третьего сентября 1340 грн против нынешних 2441.
Государство должно обеспечить оплату медуслуг, в том числе, экстренной медицинской помощи и лечения инфекционных заболеваний. Но для этого необходимо просчитать их стоимость, заявила в эфире ГС депутат ВР Ирина Сысоенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".