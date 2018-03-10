наверх
10.03.201807:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    стоимость

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    То бензин, а то дети. Что спрятано в цене на топливо?
    11:16 12.01.2018
    1046
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что рынок будет реагировать на подорожание бензина постепенным переходом на более дешевые виды топлива.
    Алексей Шершнев
    Ахнете. Эксперт о методике расчета стоимости медуслуг
    17:15 09.01.2018
    779Медреформа или медицинский геноцид?
    Государственные клиники ждет большая работа в рамках медреформы, в частности, нужно сокращать свои непрофильные активы, иначе они проиграют в конкурентной борьбе с частными клиниками, считает директор медкомпании "ilaya".
    Поезд
    "Укрзализныця" снижает почти вдвое стоимость билетов на поезд Киев - Варшава
    19:24 28.08.2017
    413
    По словам исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, билет на поезд 67/68 Киев - Варшава дешевеет более чем на тысячу грн с третьего сентября 1340 грн против нынешних 2441.
    Укрзализныця
    В "Укрзализныце" уточнили информацию о повышении стоимости билетов
    17:52 12.06.2017
    574
    По словам главы публичного акционерного общества "Укрзализныця" Войцеха Балчуна, в настоящее время стоимость билетов на поезда международного сообщения остаются доступными.
    Сканирование с помощью МРТ
    Украинцы не знают цены ни одной государственной медуслуги - Сысоенко
    04:27 12.12.2016
    724Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Государство должно обеспечить оплату медуслуг, в том числе, экстренной медицинской помощи и лечения инфекционных заболеваний. Но для этого необходимо просчитать их стоимость, заявила в эфире ГС депутат ВР Ирина Сысоенко.
    Лекарства
    Гройсман требует внести предложения по снижению стоимости лекарств
    23:32 16.04.2016
    687Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, на заседании правительства обсудили, что необходимо сделать, чтобы в течение нескольких дней обеспечить онкобольных детей в больницах лекарствами.
    Авиаперевозчик РФ Аэрофлот
    "Аэрофлот" снизил на 10% стоимость международных тарифов, номинированных в евро
    14:08 27.01.2016
    26Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Снижение стоимости призвано компенсировать гражданам Российской Федерации увеличение стоимости международной авиаперевозки в связи с ростом курса иностранных валют.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Нефть дешевеет после роста цен более чем на 5% накануне
    08:49 17.09.2015
    618
    Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,15% - до 49,88 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI - на 0,02%, до 47,19 доллара за баррель.
    Работа автозаправочной станции. Архивное фото
    Эксперт не исключает, что стоимость бензина превысит 50 грн
    21:23 14.06.2015
    1483Украина - шаг до дефолта
    По словам эксперта, если нефть будет по 80-100 долларов, то бензин будет стоить больше 30 грн. Кроме того, цены на топливо напрямую зависят от девальвации валюты.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Организации