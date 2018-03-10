Украинские боксеры Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик, которым в ночь с субботы на воскресенье предстоит провести свои очередные поединки на профессиональном ринге в рамках одного вечера, обратились к болельщикам.
Украинские боксеры Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик продолжают тренировки. Они выйдут на ринг в пригороде Вашингтона Оксон Хилл в один день - 8 апреля. Как Ломаченко и Усик отрабатывают скорость и реакцию, смотрите на видео.
Согласно информации, арена MGM National Harbor вмещает 3 тысячи зрителей. Все три поединка, в которых будут участвовать Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик, будет транслировать телеканал HBO в прямом эфире.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".