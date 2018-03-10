наверх
10.03.201807:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Александр Гвоздик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Бой Александра Гвоздика и Крэйга Бейкера
    Украинский боксер Гвоздик победил американца Бейкера
    10:20 20.08.2017
    289
    В шестом раунде Бейкер был отправлен в нокдаун. Между тем, американец смог подняться с пола, но Гвоздик начал добивать соперника. В итоге рефери пришлось остановить бой.
    Александр Гвоздик
    Известный украинский боксер проведет бой против чемпиона мира
    09:29 08.08.2017
    247
    Глава промоутерской компании Top Rank заявил, что уже проведены предварительные переговоры с промоутерами чемпиона мира и Roc Nation согласны на этот бой.
    Усику, Ломаченко и Гвоздику подарили флаг с крыши посольства Украины в Вашингтоне
    Усику, Ломаченко и Гвоздику подарили флаг с крыши посольства Украины в Вашингтоне
    04:21 10.04.2017
    277
    По информации посольства Украины в США, государственный флаг, который сняли с крыши посольства, несколько раз побывал в ринге за триумфальный для украинского бокса вечер.
    Гвоздик нокаутировал Гонсалеса за три раунда. Видео
    Гвоздик нокаутировал Гонсалеса за три раунда 
    06:43 09.04.2017
    763
    Украинский боксер Александр Гвоздик в третьем раунде поединка отправил в нокаут своего соперника кубинца Юниески Гонсалеса на арене в американском Оксон Хилле.
    Усик, Ломаченко и Гвоздик анонсировали украинский вечер бокса в США. Видео
    Усик, Ломаченко и Гвоздик обещают устроить "украинский вечер бокса" в США 
    04:48 09.04.2017
    242
    Украинские боксеры Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик, которым в ночь с субботы на воскресенье предстоит провести свои очередные поединки на профессиональном ринге в рамках одного вечера, обратились к болельщикам.
    Ломаченко и Усик синхронно жонглировали мячами на тренировке
    Ловкость рук. Ломаченко и Усик тренируют скорость и реакцию 
    12:58 30.03.2017
    274
    Украинские боксеры Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик продолжают тренировки. Они выйдут на ринг в пригороде Вашингтона Оксон Хилл в один день - 8 апреля. Как Ломаченко и Усик отрабатывают скорость и реакцию, смотрите на видео.
    Украинский боксер Василий Ломаченко
    Все билеты на бой Ломаченко, Усика и Гвоздика проданы
    12:27 11.03.2017
    329
    Согласно информации, арена MGM National Harbor вмещает 3 тысячи зрителей. Все три поединка, в которых будут участвовать Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик, будет транслировать телеканал HBO в прямом эфире.
    Украинский боксер Гвоздик победил в бою за титул NABF. Видео
    Украинский боксер Гвоздик победил в бою за титул NABF 
    06:27 20.11.2016
    3184
    Бронзовый призер Олимпиады-2012 украинец Александр Гвоздик победил малавийского боксера Айзека Чилембу в бою за титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжелом весе.
    Бокс. Гвоздик - Мохаммеди. Видео
    Украинец Гвоздик эффектно нокаутировал француза Мохаммеди 
    19:14 10.04.2016
    775
    Бронзовый призер Олимпийских Игр 2012 года отправил француза в нокаут во втором раунде. Это уже девятая победа Александра Гвоздика на профессиональном ринге.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны