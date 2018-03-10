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Украинские боксеры Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик продолжают тренировки. Они выйдут на ринг в пригороде Вашингтона Оксон Хилл в один день - 8 апреля. Как Ломаченко и Усик отрабатывают скорость и реакцию, смотрите на видео.