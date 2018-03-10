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    Национальная баскетбольная ассоциация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 41
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    Самолет клуба НБА Оклахома-Сити во время полета в Чикаго получил большую вмятину. Видео
    В США самолет с баскетболистами получил вмятину от неизвестного объекта 
    03:36 29.10.2017
    513
    Представитель авиакомпании, чартерным рейсом которой летела команда, заявил, что повреждение, скорее всего, произошло из-за столкновения с птицей при снижении.
    Бейонсе. Архивное фото
    Бейонсе серьезно заинтересовалась баскетболом
    04:44 02.08.2017
    82
    Владелец "Хьюстона" Лесли Александр принял решение продать команду. По данным СМИ, Бейонсе рассматривает возможность приобретения части акций клуба НБА.
    Пятикратный чемпион НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс Дерек Фишер арестован в США
    Пятикратный чемпион НБА арестован после аварии в пьяном виде - СМИ
    00:48 05.06.2017
    136
    Инцидент произошел в одном из районов Лос-Анджелеса утром в воскресенье. Автомобиль, за рулем которого находился Фишер, врезался в бетонное ограждение, после чего опрокинулся на крышу, заблокировав две полосы.
    Американский баскетболист сломал ногу на первой минуте дебютного матча
    Американский баскетболист сломал ногу на первой минуте дебютного матча 
    11:08 07.03.2017
    145
    Центровой "Кливленд Кавальерс" Эндрю Богут сломал ногу в начале первой четверти матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США с "Майами Хит".
    Даррен Коллисон
    Игрок "Сакраменто" Коллисон дисквалифицирован НБА за домашнее насилие
    01:47 03.10.2016
    47
    Баскетболист в мае был арестован полицией за нападение на свою жену. Коллисону были предъявлены обвинения, игрок пошел на сделку со следствием. В итоге он получил 20 дней тюремного заключения.
    Баскетбол
    Самый дорогой билет на решающий матч НБА стоит почти $50 тысяч
    23:27 18.06.2016
    134
    По билетам, каждый из которых стоит 49 500 долларов, можно занять места, расположенные в непосредственной близости от игрового паркета "Оракл Арены".
    Тай Лоусон
    НБА дисквалифицировала Лоусона на два матча за вождение в состоянии опьянения
    06:06 19.12.2015
    23
    Защитник "Хьюстон Рокетс" Тай Лоусон дисквалифицирован на два матча НБА за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Он не поможет "Хьюстону" в домашних матчах с "Лос-Анджелес Клипперс" 19 декабря и "Шарлотт Хорнетс" 21 декабря.
    Баскетболист Ламар Одом
    Баскетболист Одом, находившийся в коме, пришел в сознание
    00:56 17.10.2015
    78
    О том, что Одом очнулся, сообщила представитель тети и крестной баскетболиста Альвина Эльстон. Очнувшись, Одом поздоровался и показал знаком, что все в порядке, подняв вверх большой палец.
    Баскетбол
    Определились все участники второго раунда плей-офф НБА
    08:28 03.05.2015
    228
    Последним клубом, пробившимся в восьмерку Национальной баскетбольной ассоциации, стал "Лос-Анджелес Клипперс", победив в решающем седьмом матче серии первого раунда действующего чемпиона НБА "Сан-Антонио Сперс".
    Баскетбол
    Лучшими игроками прошедшей недели в НБА стали Брук Лопес и Джеймс Харден
    01:59 07.04.2015
    32
    "Хьюстон" на минувшей неделе одержал три победы в четырех матчах. Средние показатели Хардена за игру в этих встречах составляли 36,8 очка, 5,8 передачи, 5,8 подбора и 2 перехвата.
    Шакил О'Нил. Архивное фото
    Шакил О'Нил стал третьим членом Зала славы клуба НБА "Орландо Мэджик"
    04:08 29.03.2015
    67
    Баскетболист стал третьим членом зала славы "Орландо" после одного из основателей клуба Пэта Уильямса и первого в истории клуба выбранного на драфте игрока Ника Андерсона.
    Ричард Хэмилтон
    Чемпион НБА 2004 года Ричард Хэмилтон объявил о завершении карьеры
    06:07 27.02.2015
    59
    Хэмилтон, который в последний раз выходил на площадку в апреле 2013 года в составе "Чикаго Буллз", объявил о своем решении в эфире телеканала ESPN.
    Майкл Бизли
    Экс-форварду НБА Бизли предъявлен иск на $25 млн
    13:32 13.01.2015
    56
    Девушка якобы была изнасилована Бизли и одним из его друзей в январе 2013 года.
    Баскетбол
    "Миннесота" проиграла "Юте" и потерпела 11-е поражение подряд в НБА
    06:07 04.01.2015
    46
    В других встречах дня "Хьюстон" на своей площадке разгромил "Майами" - 115:79, а "Чикаго" лишь в овертайме сломил сопротивление "Бостона" - 109:104.
    Баскетбол
    Баскетболисты "Детройта" обыграли "Кливленд" в матче чемпионата НБА
    02:32 29.12.2014
    76
    В следующем матче "Кливленд" в гостях встретится с "Атлантой", а "Детройт" также на выезде сыграет с "Орландо". Матчи пройдут 30 декабря.
    Баскетбол
    "Чикаго" обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НБА
    23:11 28.11.2014
    65
    Как отмечается, встреча в Бостоне завершилась победой "Чикаго" со счетом 109:102.
    Баскетбол
    "Сан-Антонио" нанес "Кливленду" пятое поражение в регулярном чемпионате НБА
    06:59 20.11.2014
    63
    Для баскетболистов "Кливленда", который считается одним из главных претендентов на чемпионский титул, это поражение от действующего чемпиона НБА стало пятым в десяти стартовых матчах сезона.
    Баскетбол
    "Филадельфия" потерпела десятое поражение подряд в НБА
    07:39 18.11.2014
    29
    Встреча "Филадельфии Севенти Сиксерс" и "Сан-Антонио Сперс" прошла в Сан-Антонио и завершилась победой хозяев паркета со счетом 100:75. "Филадельфия" в регулярном чемпионате НБА не одержала еще ни одной победы.
    Баскетбол
    "Кливленд" обыграл "Бостон" в матче НБА
    06:50 15.11.2014
    63
    Игра закончилась со счетом 122:121 в пользу гостей. У Леброна Джеймса - 41 очко и 7 результативных передач, еще 27 очков "Кливленду" принес Кайри Ирвинг, а на счету Кевина Лава дабл-дабл - 12 очков и 15 подборов.
    Баскетобол
    Бывший игрок клуба НБА "Никс" Эрни Вандевеге скончался в возрасте 86 лет
    06:33 10.11.2014
    41
    Причина смерти не называется. Вандевеге защищал цвета "Никс" в 1949-56 годах.
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