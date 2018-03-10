Инцидент произошел в одном из районов Лос-Анджелеса утром в воскресенье. Автомобиль, за рулем которого находился Фишер, врезался в бетонное ограждение, после чего опрокинулся на крышу, заблокировав две полосы.
Защитник "Хьюстон Рокетс" Тай Лоусон дисквалифицирован на два матча НБА за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Он не поможет "Хьюстону" в домашних матчах с "Лос-Анджелес Клипперс" 19 декабря и "Шарлотт Хорнетс" 21 декабря.
Последним клубом, пробившимся в восьмерку Национальной баскетбольной ассоциации, стал "Лос-Анджелес Клипперс", победив в решающем седьмом матче серии первого раунда действующего чемпиона НБА "Сан-Антонио Сперс".
Встреча "Филадельфии Севенти Сиксерс" и "Сан-Антонио Сперс" прошла в Сан-Антонио и завершилась победой хозяев паркета со счетом 100:75. "Филадельфия" в регулярном чемпионате НБА не одержала еще ни одной победы.
Игра закончилась со счетом 122:121 в пользу гостей. У Леброна Джеймса - 41 очко и 7 результативных передач, еще 27 очков "Кливленду" принес Кайри Ирвинг, а на счету Кевина Лава дабл-дабл - 12 очков и 15 подборов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".