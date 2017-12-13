В "Укрзализныце" запретили возвращать билеты по интернету

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Госкомпания "Укрзализныця" с 12 декабря временно приостановила услугу возврата билетов через интернет, сообщает пресс-служба ведомства.

В "Укрзализныце" объясняют, что такое решение принято для недопущения создания искусственного дефицита и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда.

"Для того, чтобы исключить подобные злоупотребления, "Укрзализныця" временно приостанавливает операцию возврата билетов через интернет. Возврат средств за посадочные документы, оформленные через интернет, будут осуществляться исключительно через железнодорожные кассы", — отметили в перевозчике.

В ведомстве добавляют, что анализ, проведенный специалистами "Укрзализныци", показывает, что подавляющее количество билетов на пиковые даты, в частности, зимние праздники, выкупается через интернет в первые минуты открытия продаж. В то же время, прослеживается тенденция возвращения значительной части выкупленных билетов (преимущественно в ночные часы), что, так или иначе, коррелирует с нарастанием ажиотажного спроса на путешествия популярными маршрутами.

"Такие данные могут свидетельствовать о том, что билеты массово и системно выкупаются для их последующей перепродажи. В результате создается искусственный предыдущий дефицит, вызывает справедливое недовольство и нарекания граждан, собирающихся путешествовать", — резюмируют в ведомстве.

Ограничения будут отменены после окончания новогодне-рождественских перевозок.

Ранее сообщалось, что с 10 декабря начал действовать новый график движения поездов на территории Украины, стран СНГ, Балтии и Евросоюза.