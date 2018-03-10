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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
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    Врач. Архивное фото
    Из Мариуполя. "Черная" трансплантология: украинцы продают себя по кускам
    10:49 23.02.2018
    1716Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Зачастую донорам предлагают сделать операцию за границей – например, в Австрии или Сингапуре. На сайте предлагают заполнить анкету, а потом "специалисты" свяжутся с человеком и скажут, в какую страну ему отправляться.
    Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило
    Жалило: национализация "ПриватБанка" имеет последствия
    13:51 16.02.2018
    324Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Если "ПриватБанк" удастся поднять до европейского уровня, то продать его одному инвестору будет сложно, отметил президент Центра антикризисных исследований.
    Деньги
    Из Мариуполя. А что у вас в городе можно купить за 10 гривен
    16:57 05.01.2018
    1356
    Если хорошо поискать, оказывается, что на 10 гривен можно купить много всего интересного. Например, промокающие резиновые сапоги, пустые бутылки из 90-х годов и даже спички из СССР.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Винницкий формат. Высокие отношения премьера Гройсмана со своей женой
    14:16 04.01.2018
    3443
    Новость о том, что премьер Владимир Гройсман продал недвижимость на миллионы гривен предприятию, владельцем которого является его жена, вызвала небывалый ажиотаж не только в отечественных СМИ, но и в соцсетях.
    Стопа новорожденного ребенка
    Азербайджан: продажа детей, опт-розница
    10:12 04.01.2018
    755
    В Баку мужчина попытался продать своего новорожденного сына, разместив объявление о продаже на одном из сайтов. Пока правоохранительные органы займутся расследованием, судьба ребенка может уже решиться.
    Флаг Украины и США
    The Washington Post: США все-таки продадут оружие Украине
    19:18 22.12.2017
    287Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Решение Трампа о продаже летального оружия Украине, скорее всего, принципиально не изменит траекторию конфликта в Украине. Однако это является свидетельством того, что взгляды Трампа в области внешней политики меняются, пишут мировые СМИ.
    Врач. Архивное фото
    Тело на запчасти. Украинцы легко продают свои органы, чтобы выжить
    17:17 24.11.2017
    961Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    От нищеты украинцы с готовностью продают свои внутренние органы, и их с охотой покупают. Но зарабатывают на трансплантации посредники - как деньги зарабатывают, так и статью.
    Дмитрий Фирташ
    Фирташ продает свой бизнес-джет
    14:58 24.11.2017
    558Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Объявление о продаже самолета Boeing BBJ2 размещено на сайте авиаброкера Malmberg Aviaton. Авиаборт номером D-AACM был выпущен в 2010 г. для группы компаний Group DF, объединяющей активы Дмитрия Фирташа.
    Председатель совета директоров ПАО Северсталь Алексей Мордашов. Архивное фото
    Самый богатый бизнесмен России продал украинский завод
    15:38 27.10.2017
    1288
    По информации пресс-службы "Северстали", продажа "Днепрометиза" позволит обеспечить дальнейшее повышение эффективности группы "Северсталь-метиз" и рост прибыльности компании "Северсталь" в целом.
    Подготовка в РФ к Чемпионату мира по футболу-2018
    Вперед, на Мундиаль: стартует продажа билетов на ЧМ-2018 по футболу
    11:37 14.09.2017
    319
    Продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, стартуют 14 сентября в 12:00 исключительно на сайте ФИФА. Продажа билетов на турнир будет осуществляться в несколько этапов.
    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Появление китайцев в истории с "Мотор Сич" подозрительно — Загородний
    10:53 13.09.2017
    722
    Служба безопасности Украины пытается защитить критическую инфраструктуру для поддержания боеспособности вооруженных сил страны, считает эксперт Тарас Загородний.
    Пепельница с окурками. Архивное фото
    Подорожание сигарет в Украине: названа новая цена
    19:10 02.09.2017
    17677
    Согласно информации, при ставке 90 евро на 1000 штук, цена пачки составит примерно 4 евро. А повышение акциза в следующем году на 29% увеличит цену пачки примерно на 7 грн.
    Фонд государственного имущества Украины, архивное фото
    На госпакет "Одессаоблэнерго" не нашлось покупателя на бирже
    20:59 28.08.2017
    200
    По информации Фонда госимущества, стартовая стоимость госпакета акций "Одессаоблэнерго" составляет 631,3 млн гривен. На торгах "Украинской биржи" ни одной заявки на приобретение не было подано.
    Колбаса
    Блокада ли? Украинские колбасы и водка свободно продаются в Донецке — Казанский
    20:58 17.06.2017
    1609Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Журналист Денис Казанский в эфире "ГС" отметил, что украинские товары завозятся на неподконтрольный Донбасс или мелкими торговцами, или с территории России.
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    "ВЭБ" на следующей неделе сформирует решение по продаже "Проминвестбанка"
    19:50 20.03.2017
    394Уход российских банков из Украины
    По словам главы "Внешэкономбанка" Сергея Горькова, венгерская банковская группа OTP активно интересуется, но OTP всегда достаточно длительно принимает решение.
    Нацбанк Украины
    Госбанки РФ в Украине ведут переговоры о возможной продаже бизнеса - НБУ
    21:14 19.03.2017
    1119Уход российских банков из Украины
    Как заявила замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, в сегодняшних условиях о развитии российских банков на территории Украины говорить нельзя.
    Вице-премьер-министр Владимир Кистион
    В 2017 продавать газ населению будут несколько трейдеров - вице-премьер
    04:57 27.12.2016
    742Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам вице-премьер-министра Владимира Кистиона, Кабинет министров надеется на принятие в целом закона "О рынке электроэнергии" в первом квартале 2017 года.
    Внешэкономбанк
    Внешэкономбанк продает розничный лизинговый бизнес в Украине
    01:24 27.12.2016
    441Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова, около половины кредитного портфеля ВЭБа приходится на российские компании, работающие в Украине.
    Новый рекорд китайского интернет-гиганта Alibaba. Видео
    Новый рекорд китайского интернет-гиганта Alibaba 
    06:24 13.11.2016
    362
    Китайский интернет-магазин Alibaba установил новый рекорд продаж в День холостяков, который ежегодно отмечается в Китае массовыми распродажами. Портал реализовал товаров на 121 миллиард юаней, то есть более 16 миллиардов евро.
    Олег Назаренко
    Импортировать б/у авто рискованно из-за мошенничеств с пробегом - эксперт
    03:29 06.11.2016
    1305
    Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко в эфире ГС заявил, что неспециалисту трудно определить правильный пробег на автомобиле, поскольку показания спидометра могли изменить в меньшую сторону.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Врач. Архивное фото
    Из Мариуполя. "Черная" трансплантология: украинцы продают себя по кускам
    10:49 23.02.2018
    1716
    Зачастую донорам предлагают сделать операцию за границей – например, в Австрии или Сингапуре. На сайте предлагают заполнить анкету, а потом "специалисты" свяжутся с человеком и скажут, в какую страну ему отправляться.
    Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило
    Жалило: национализация "ПриватБанка" имеет последствия
    13:51 16.02.2018
    324
    Если "ПриватБанк" удастся поднять до европейского уровня, то продать его одному инвестору будет сложно, отметил президент Центра антикризисных исследований.
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