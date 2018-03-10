Зачастую донорам предлагают сделать операцию за границей – например, в Австрии или Сингапуре. На сайте предлагают заполнить анкету, а потом "специалисты" свяжутся с человеком и скажут, в какую страну ему отправляться.
Новость о том, что премьер Владимир Гройсман продал недвижимость на миллионы гривен предприятию, владельцем которого является его жена, вызвала небывалый ажиотаж не только в отечественных СМИ, но и в соцсетях.
В Баку мужчина попытался продать своего новорожденного сына, разместив объявление о продаже на одном из сайтов. Пока правоохранительные органы займутся расследованием, судьба ребенка может уже решиться.
Решение Трампа о продаже летального оружия Украине, скорее всего, принципиально не изменит траекторию конфликта в Украине. Однако это является свидетельством того, что взгляды Трампа в области внешней политики меняются, пишут мировые СМИ.
Объявление о продаже самолета Boeing BBJ2 размещено на сайте авиаброкера Malmberg Aviaton. Авиаборт номером D-AACM был выпущен в 2010 г. для группы компаний Group DF, объединяющей активы Дмитрия Фирташа.
Продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, стартуют 14 сентября в 12:00 исключительно на сайте ФИФА. Продажа билетов на турнир будет осуществляться в несколько этапов.
Китайский интернет-магазин Alibaba установил новый рекорд продаж в День холостяков, который ежегодно отмечается в Китае массовыми распродажами. Портал реализовал товаров на 121 миллиард юаней, то есть более 16 миллиардов евро.
Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко в эфире ГС заявил, что неспециалисту трудно определить правильный пробег на автомобиле, поскольку показания спидометра могли изменить в меньшую сторону.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Зачастую донорам предлагают сделать операцию за границей – например, в Австрии или Сингапуре. На сайте предлагают заполнить анкету, а потом "специалисты" свяжутся с человеком и скажут, в какую страну ему отправляться.