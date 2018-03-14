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    Экономика

    НАБУ займется сделкой Ложкина и Курченко по продаже UMH

    Тема:

    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (179)

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    По словам народного депутата Виталия Куприя, президент Петр Порошенко получил выгоду от сделки по продаже медиахолдинга UMH Holdings в размере 15 миллионов долларов, утроив свои начальные инвестиции.
    Сергей Курченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд города Киева удовлетворил жалобу народного депутата Виталия Куприя на бездействие НАБУ, детективы которого отказались расследовать дело теневых операций экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина и Сергея Курченко в интересах президента Петра Порошенко. Об этом сам Куприй сообщил на своей странице в Facebook, показав скан-копию документа.

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    "В действиях этих людей есть признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 364 Уголовного кодекса — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов и злоупотребление властью или служебным положением", — пишет Куприй.

    Нардеп напоминает, что телеканал Al Jazeera опубликовал расследование, посвященное сделке по покупке 28-летним олигархом Сергеем Курченко медиахолдинга UMH Holdings, который в 2013 году принадлежал экс-главе Администрации президента Борису Ложкину. В материале, в частности, рассказываются условия этой сделки и участие в ней оффшорной компании Петра Порошенко.

    "Из журналистских расследований вытекает факт, что в реестре учредительных документов кипрских компаний Порошенко в день продажи был акционером и все еще владел своими акциями через компанию на Британских Виргинских Островах. То есть президент получил выгоду от этой сделки в размере 15 миллионов долларов, утроив свои начальные инвестиции! Сергей Курченко при покупке UMH Group рассчитался с Борисом Ложкиным и его сообщниками средствами, полученными из ссуды, обеспеченной украденными активами из бюджета Украины", — пишет Куприй.

    По его словам, последние, в свою очередь, не уплатили налоги в казну государства, и общая сумма нанесенного ущерба от этих теневых схем составляет около 80 миллионов долларов.

    "Надеюсь, что теперь директор НАБУ Артем Сытник найдет в себе силы и мужество для расследования этой масштабной коррупционной сделки и вернет государству украденные деньги!", — подчеркнул нардеп.

     

    Ранее сообщалось, что олигарх Сергей Курченко прокомментировал решение Печерского районного суда Киева об аресте ценных бумаг, корпоративных и интеллектуальных прав, а также части недвижимого имущества холдинга UMH

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