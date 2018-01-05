Из Мариуполя. А что у вас в городе можно купить за 10 гривен

РИА Новости Украина

Время магазинов "Все по 50 копеек" или "Все по 5 гривен" давно ушло, но желание что-то дешево купить никуда не исчезло. Правда, на смену магазинам пришел Интернет, где продать и купить товар может каждый. Анна Працкова подготовила обзор, в котором рассказала о самых необычных товарах, которые можно купить за 10 гривен в Мариуполе.

Промокающие резиновые сапоги

Этот удивительный лот за 10 грн продает мариупольчанка Елена.

"В дождь ходить нельзя — протекают. В грязь ходить по двору в самый раз", – пишет автор объявления в описании своего товара.

0629.com.ua Промокающие резиновые сапоги

Мариуполец Вадим продает журнал "Максим" по цене 5 грн. за штуку. В наличии у продавца 92 журнала.

Женские туфли

За 10 грн можно купить туфли 38 и 39 размера. Состояние обуви видно на фото.

Чужие открытки

Среди того, что продается по цене до 10 грн в сети Интернет, – открытки с поздравлениями некой Александре Федоровне. Цена одной – 4 грн.

0629.com.ua Чужие открытки

Перья попугаев

Мариупольчанка Елизавета продает перья попугаев. При этом, это перья таких видов попугаев, как розелл, жако и ожереловых. Цена – от 1 до 5 грн за перо, в зависимости от размера. Интересно, она ощипывала своих или чужих пернатых?

Бегемотики из киндер-сюрпризов

Помните, как в начале 90-х все охотились за голубыми бегемотиками из киндер-сюрпризов. Почти у каждого ребенка была такая коллекция. Теперь – это редкость, но чего только не продают в Интернете. Цена 1 бегемота – 9 грн.

Бутылки из 90-х

Те, кто в 90-х не выбрасывал бутылки сейчас могут озолотиться. Раньше они сдавали бутылки всего за несколько копеек. Сегодня же продают по 5 грн за штуку.

"Стеклянная бутылка 90-тых годов. Есть ещё разные бутылки, есть зелёная и от пепси-колы. Продаю и всё", — пишет автор объявления Антон.

0629.com.ua Бутылки из 90-х

Все по 2 грн

То, что мы обычно выбрасываем в урну, некоторые умудряются продавать. Так, по цене 2 грн. за штуку в сети продают старые бутылки из-под "Миргородской", бутылочки из-под йогурта и баночки из-под детского питания.

Старые заколки

Детские заколки, как утверждает продавец, находятся в хорошем состоянии, продаются по цене 5 грн. за штуку,

Этикетки от напитков

За 5 грн в Мариуполе можно купить этикетку от газированного напитка.

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"Этикетки Волновахской пищевкусоврй фабрики. Редкость!!!! Таких не достать. Продам поштучно или все вместе. Жду Ваших предложений. Цена от 2 грн до 5 грн за штучку", — пишет автор объявлений Виталий.

0629.com.ua Этикетки от напитков

Лак для ногтей

Всего 5 грн в сети интернет стоит почти полная баночка с лаком для ногтей. Автор утверждает, что покупала лак недавно.

Воспитание и образование от Ленина

Книга В. И. Ленина "О воспитании и образовании" также очень доступна для жителей. Ее цена 10 грн.

Коробочка от наушников

У вас айфон и вы выбросили коробочку из-под наушников? Не беда! Всего за 10 гривен вы сможете купить ее у мариупольца. Он ее сохранил и выставил на продажу.

Спички из СССР

Надоела современная зажигалка? Мариупольчанка Людмила с радостью продаст вам спички времен СССР всего за 10 грн/пачка. Интересно, они будут гореть?

0629.com.ua Спички из СССР

Кнопки от клавиатуры

Это самый оригинальный лот, который можно купить по цене до 10 грн. До такого мог додуматься не каждый. Если у вас сломалась клавиатура – не спешите ее выбрасывать, ведь продать можно не всю клавиатуру, но и отдельные кнопки. А если учесть, что 1 кнопка стоит 10 грн, то наверняка имеет смысл распродавать и совершенно новую клавиатуру.