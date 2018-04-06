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    Экономика

    В Украине продажи автомобилей б/у увеличились в разы

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    По мнению специалистов, увеличение доли подержанных машин на рынке связано с тем, что в этом году заканчивается действие пониженного акциза на импорт легковых б/у автомобилей.
    Автомобили. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Украине продажи импортных автомобилей с пробегом в марте увеличились на 87% по сравнению с мартом 2017 года — до 7,4 тысячи, сообщает Ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".

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    Отмечается, что увеличение доли подержанных машин на рынке связано с тем, что в этом году заканчивается действие пониженного акциза на импорт легковых б/у автомобилей.

    Еще одной причиной увеличения продаж ассоциация считает снижение средней цены предложения по таким авто, поскольку под льготу в 2018 году попадают уже и 8-летние автомобили.

    Наибольшим спросом в марте пользовались автомобили европейского производства. Лидирующую позицию занимает Volkswagen (1252 единицы). Второе место в рейтинге — у автомобилей марки Renault (1126 единиц). Замыкают лидерскую тройку автомобили Skoda (696 единиц).

    Кроме того, в ТОП-10 первичного рынка иномарок с пробегом в марте вошли: Ford (465), Opel (385), BMW (376), Nissan (337), Toyota (309), Audi (282), Peugeot (240).

    Ранее сообщалось, что новые автомобили в Европе должны иметь систему автоматического вызова служб спасения при ДТП eCall.

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