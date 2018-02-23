Из Мариуполя. "Черная" трансплантология: украинцы продают себя по кускам

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РИА Новости Украина

"Черная" трансплантология остается одним из самых доходных видов незаконного бизнеса. Прискорбно, но, по данным независимых экспертов, она процветает в Украине. Прослойка людей, готовых в буквальном смысле продавать себя по частям, тем шире, чем беднее население страны. Так как в нашем государстве пересадка органов живых людей незнакомым людям запрещена законом – подобные операции украинцам предлагают провести за рубежом, сообщает издание 0629.ua.

Донорство внутренних органов от живых людей можно интерпретировать по-разному. С одной стороны, это возможность помочь другому человеку, спасти, возможно, его жизнь. А с другой – неплохо заработать. Причем речь идет о десятках тысяч долларов. Несмотря на то, что это нелегальный вид заработка и карается законом, в Интернете находится масса предложений как от продавцов, так и от покупателей.

К примеру, донор почки получит от 25-30 тыс. долларов, часть печени – до 50 тыс. долларов, а костный мозг – 15-20 тыс. дол. Это самые распространенные органы для продажи. Для сравнения, сердце стоит около 250 тыс. а роговица глаза – 5 тыс. долларов.

REUTERS Dado Ruvic Доллары США, купюры

Как правило, донорам предлагают сделать операцию за границей, в таких странах, как Австрия или Сингапур. Например, на одном из сайтов предлагают заполнить анкету, а потом "специалисты" свяжутся с человеком и скажут, в какую страну ему выехать. Поездку за границу "фирма" не оплачивает. После медицинской комиссии донор ляжет на безопасную для жизни, как утверждают на сайте, операцию и вернется на родину дней через 10. Оплату клиенту предлагают через любую удобную электронную систему.

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В пресс-службе полиции Центрального района 0629 дали правовую оценку "черной" трансплантологии.

"Действующее уголовное законодательство предусматривает следующие преступления в сфере противоправных общественно опасных деяний против жизни и здоровья человека: ст. 144 УК Украины (Насильственное донорство) ст. 143 УК Украины (Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека) ст. 142 УК Украины (Незаконное проведение опытов над человеком)", — сообщили правоохранители.

Полицейские пояснили, что трансплантация органов возможна как от живого человека, так и от умершего. Если речь идет о живом доноре, то взятие органа допускается в случаях, когда реципиент и донор состоят в браке или являются близкими родственниками. Это могут быть отец, мать, сын, дочь, дед, бабушка, внук, внучка, брат, сестра, дядя, тетя, племянник, племянница.

Министерство обороны Украины Операция в больнице. Архивное фото

Исключение составляет трансплантация костного мозга и органов, способных к регенерации. В таких случаях донор с реципиентом могут не находиться в родственных отношениях. Гомотрансплантантом (анатомический материал человека, предназначенный для трансплантации) может быть только один из парных органов или часть органа. Согласно действующему законодательству, донором может быть и умерший, который при жизни, будучи совершеннолетним и дееспособным, дал согласие стать донором анатомических материалов в случае своей смерти.

"Если же такое согласие отсутствует, а также отсутствует письменное несогласие стать донором, органы у умершего совершеннолетнего дееспособного лица могут быть взяты по соглашению супругов или родственников, которые проживали с ним до смерти. В случае смерти несовершеннолетнего, ограниченно дееспособного или недееспособного лица такое согласие могут предоставить законные представители. Именно такой подход и называется "презумпция несогласия", если при жизни человек письменно не выразил желание стать донором органов, считается, что такое лицо против того, чтобы быть донором", — сообщили правоохранители.

По поводу сайтов, на которых предлагают гражданам стать донорами, полицейские сообщили, что необходимо обращаться в Донецкое управления киберполиции Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, которое документирует и обезвреживает подобные информационные ресурсы, занимающиеся незаконной деятельностью в сети Интернет.

Полицейские сообщили, что за прошедшие 3-5 лет на территории Мариуполя и Донецкой области незаконной продажи человеческих органов не зафиксировано.