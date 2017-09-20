Из Днепра: медфирмы могут получить право торговать органами умерших

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РИА Новости Украина

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2386а-1, который упрощает процедуру получения согласия на пересадку органов и анатомических материалов, пишет газета "Горожанин".

По действующему законодательству Украины, пересадка органов разрешена только от родственного донора или от умершего неродственного донора, но с согласия его родных.

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Законопроект №2386а-1 предлагает каждому украинцу при жизни решать: хочет ли он своими органами спасти другую жизнь? Если подобного "донорского завещания" нет и у человека нет родни, чтобы уточнить этот вопрос, тогда, согласно законопроекту, будет считаться, что он не против, чтобы у него взяли органы для трансплантации.

Согласно пояснительной записке к законопроекту о трансплантации, по предварительным подсчетам, в Украине ежегодно погибают от 40 до 60 потенциальных доноров на 1 миллион населения, что в общем итоге приводит к смерти 10 тысяч больных, которых могли теоретически спасти.

Несет в себе опасность

Доктор медицинских наук, экс-замглавы ВР по здравоохранению Ирина Спирина говорит, что необходимость изменения национального законодательства в отношении трансплантации давно обговаривается обществом, но существуют и риски, который несет в себе новый закон.

"В первую очередь – это недоверие населения к порядку взятия и использования органов умерших доноров. Кроме того, в стране отсутствует достаточное количество медучреждений, которые могут проводить трансплантации. Следует отметить, что государственная информационная система в сфере трансплантологии несовершенна и просто малоэффективна", — отмечает она.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают производить трансплантацию по принципу "бесплатности, за исключением костного мозга". Это означает, что трансплантация костного мозга может оказаться платной?!

Но ведь это противоречит на только ст.49 Конституции Украины, но и нормам нескольких ключевых международных документов в сфере трансплантации, которыми запрещается использование человеческого тела, его частей, органов, тканей как источника финансовой прибыли. Принципы некоммерциализации любых частей тела человека также содержатся в законодательстве многих стран Европейского Союза (Австрии, Бельгии, Греции, Дании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Испании, Франции, Швеции).

Согласно статье 13 законопроекта, "у живого донора может быть взят аллотрансплантат только… по согласованию с этическим комитетом соответствующего учреждения здравоохранения". Однако законопроект не содержит ответа на вопрос, кто и как определяет порядок осуществления такого согласования. Получится, что этический комитет будет должен признавать этичным торговлю частями собственного тела (в случае трансплантации костного мозга).

"Обращает на себя внимание, что в предлагаемом законопроекте учреждения, осуществляющие трансплантацию и (или) деятельность, связанную с трансплантацией, не обязательно должны быть государственными, как сейчас указано в действующем законе. Эта норма открывает возможность для появления частной трансплантологии со своими "карманными" этическими комитетами, которые будут давать согласие на все, что угодно. И как же это будет соотноситься с основными принципами добровольности и безоплатности?", — задается вопросом эксперт.

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Также Спирина обращает внимание на то, что проект не обеспечивает защиты прав как реципиентов, так и доноров. В частности, в нем отсутствует правовой механизм обеспечения доступа реципиентов к информации о наличии донорских органов и других анатомических материалов человека, а также гарантиях их качества. В наших реалиях при дефиците донорских органов повышается риск проявлений коррупции в этой сфере.

"В предлагаемом виде, с большим числом противоречий, закон исполнять практически невозможно, что откроет возможности для избирательного его применения в отношении тех или иных субъектов этой деятельности. А как известно, в мутной воде рыба ловится лучше", — добавляет эксперт.

"И наконец утверждение авторов, что "реализация проекта закона после его принятия не потребует дополнительных расходов из Госбюджета Украины или местных бюджетов", — крайне сомнительное. Ведь создание и ведение электронного реестра, внесение в него данных о согласии или несогласии на донорство, розыск родственников потенциального донора, переговоры с ними и многое другое – это большая работа, которую никто без оплаты выполнять не будет", — добавляет она.

Вопрос, кто заплатит – или бюджет, или… — опять повод для коррупции чиновников.

Как резюмирует эксперт, предлагаемый законопроект существенно не улучшает сложившуюся в трансплантологии ситуацию.

"Даже приводя законодательство в соответствие с европейскими принципами, начинать надо не с трансплантации органов и тканей, а с введения европейского уровня жизни, европейских зарплат и пенсий, с восстановления доверия граждан ко всем ветвям власти. Не следует забывать и о 100-процентном финансировании государственных программ и реальном обеспечении бесплатности медицинской помощи. И только после этого можно возвращаться к рассмотрению предложенных изменений", — считает Спирина.