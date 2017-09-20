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    Общество

    В Украине хотят пересаживать почки от трупных доноров

    (обновлено: )20904
    И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что до сих пор 6000 украинцев с почечной недостаточностью продолжают оставаться жизнезависимыми от гемодиализа.
    Операционная
    DOMINIQUE FAGET / AFP

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины в следующем году намерено внедрить пилотный проект по трансплантации почки от неродственного трупного донора.

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    Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

    "Минздрав Украины начинает пилотный проект по трансплантации почки от неродственного донора-трупа, на который в государственном бюджете на 2018 год заложено 112 млн гривен, а на 2019-2020 годы — больше, чем по 100 млн ежегодно.  6000 украинцев с почечной недостаточностью продолжают оставаться жизнезависимыми от гемодиализа. В рамках проекта уже с 2018 года сможем проводить трансплатацию почек в Украине (Киев, Запорожье, Днепр, Харьков, Львов и Одесса), и, соответственно, спасать и улучшать качество жизни многих наших граждан", — написала Супрун.

    Напомним, во вторник, 19 сентября, работники сферы здравоохранения вышли на массовый протест в Киеве. Они требовали погасить задолженность по зарплате, а также повысить ее уровень.

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