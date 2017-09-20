В Украине хотят пересаживать почки от трупных доноров

DOMINIQUE FAGET / AFP

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины в следующем году намерено внедрить пилотный проект по трансплантации почки от неродственного трупного донора.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Минздрав Украины начинает пилотный проект по трансплантации почки от неродственного донора-трупа, на который в государственном бюджете на 2018 год заложено 112 млн гривен, а на 2019-2020 годы — больше, чем по 100 млн ежегодно. 6000 украинцев с почечной недостаточностью продолжают оставаться жизнезависимыми от гемодиализа. В рамках проекта уже с 2018 года сможем проводить трансплатацию почек в Украине (Киев, Запорожье, Днепр, Харьков, Львов и Одесса), и, соответственно, спасать и улучшать качество жизни многих наших граждан", — написала Супрун.

Напомним, во вторник, 19 сентября, работники сферы здравоохранения вышли на массовый протест в Киеве. Они требовали погасить задолженность по зарплате, а также повысить ее уровень.