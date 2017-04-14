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    Дело "черных трансплантологов": арестованы украинцы и турки

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    По данным прокуратуры Киевской области, организатором группировки, которая вербовала граждан для трансплантации органов, является гражданин Турции. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 40 млн грн.
    Суд по делу черных трансплантологов в Киеве
    kobl.gp.gov.ua

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Суд избрал четырем подозреваемым в причастности к торговле человеческими органами — двум гражданам Турции и двум гражданам Украины — меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на общую сумму более 72 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

    "Гражданину Турции, который является организатором преступной группировки, вербовавшей граждан для трансплантации органов, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 40 млн грн", – говорится в сообщении.

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    Второй гражданин Турции арестован с альтернативой внесения залога в размере 32 млн грн. Украинку арестовали с альтернативой внесения залога (сумма не указана), а украинца — без возможности внесения залога.

    kobl.gp.gov.ua
    Суд по делу "черных трансплантологов"

    "Черных трансплантологов" задержали 11 апреля. По данным прокуратуры, преступная группировка действовала с сентября 2015 года: ее участники по интернету искали пострадавших, предпочтение отдавалось людям с тяжелым материальным положением. Подозреваемым грозит лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Открыто уголовное производство. Досудебное расследование продолжается. 

    По данным Службы безопасности Украины, донорам почек дельцы платили от 13 до 15 тысяч долларов, хотя сами получали от 80 до 100 тысяч долларов с клиента.

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