Более половины украинцев готовы отдать себя на органы

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Около 63% украинцев согласились "завещать" свои органы для трансплантации после смерти, свидетельствует опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг" в июле-августе 2017 года.

Четвертая часть респондентов оказалась не готовой на такой шаг.

Еще 12% опрошенных не определились, готовы ли они отдать свои органы для трансплантации после смерти. Большинство поддержавших право человека о пожертвовании собственных органов после смерти — из западных регионов страны, молодежь, состоятельные люди и те, у кого в семье есть медики.

Также мужчины чаще согласны были отдать свои органы на трансплантацию после смерти, чем женщины. В ходе исследования было опрошено 1200 украинцев старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что первый центр трансплантации костного мозга открыт во Львове на базе института патологии крови и трансфузионной медицины.