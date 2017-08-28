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    Общество

    Более половины украинцев готовы отдать себя на органы

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    Большинство поддержавших право человека о пожертвовании собственных органов после смерти - из западных регионов страны, молодежь, состоятельные люди и те, у кого в семье есть медики.
    Операция на сердце. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Около 63% украинцев согласились "завещать" свои органы для трансплантации после смерти, свидетельствует опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг" в июле-августе 2017 года.

    Константин Надутый
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    Четвертая часть респондентов оказалась не готовой на такой шаг. 

    Еще 12% опрошенных не определились, готовы ли они отдать свои органы для трансплантации после смерти. Большинство поддержавших право человека о пожертвовании собственных органов после смерти — из западных регионов страны, молодежь, состоятельные люди и те, у кого в семье есть медики.

    Также мужчины чаще согласны были отдать свои органы на трансплантацию после смерти, чем женщины. В ходе исследования было опрошено 1200 украинцев старше 18 лет.

    Ранее сообщалось, что первый центр трансплантации костного мозга открыт во Львове на базе института патологии крови и трансфузионной медицины.

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