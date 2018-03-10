В Нацбанке сообщили,что регулятор принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в ПАО "Сбербанк"; Максиму Микитасю и Павлу Фуксу в ПАО "Проминвестбанк".
Глава ВЭБ Сергей Горьков отказался комментировать обсуждаемую сумму сделки. По его словам, в настоящее время покупкой "Проминвестбанка" интересуются два претендента, международных инвесторов среди них нет.
ВЭБ планирует продать в первом полугодии 2017 года три дочерних банка — "Глобэкс", Связь-банк и украинский Проминвестбанк. Среди интересантов на украинский актив называлась венгерская банковская группа OTP.
Потеря активов, приходящихся на украинские дочерние структуры - размещенных межбанковских кредитов и средств на корсчетах - означает для головных российских банков давление на капитал и ликвидность, считает аналитик Екатерина Кириллова.
Сообщается, что "Внешэкономбанк" перечислил денежные средства в сумме 468 миллионов долларов и 226 миллиона евро в счет оплаты 1,999 миллиарда 984,2 тысячи штук акций дополнительного выпуска ПАО "Проминвестбанк".
Moody's 21 февраля понизило суверенный кредитный рейтинг России до спекулятивного "Ba1" с уровня "Baa3". Причинами данного шага агентство назвало последствия украинского кризиса, падение цен на нефтепродукты, а также снижение обменного курса рубля.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".