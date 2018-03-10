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    Внешэкономбанк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
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    Александр Ярославский. Архивное фото
    НБУ вернет Ярославскому документы на покупку банка у россиян
    16:33 15.12.2017
    229Уход российских банков из Украины
    По словам заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, в пакете документов на покупку ПИБ не было согласования от российского Внешэкономбанка.
    Митинг Азова под Проминвестбанком в Киеве . Архивное фото
    В России опровергли покупку Ярославским "Проминвестбанка"
    16:53 14.12.2017
    215Уход российских банков из Украины
    По словам главы "Внешэкономбанка" Сергея Горькова, бизнесмен Александр Ярославский действительно вел переговоры, но до финальной сделки мы не дошли.
    Акция протеста Азова под Проминвестбанком
    Гражданин Украины намерен купить "Проминвестбанк" у россиян - НБУ
    14:41 12.12.2017
    305Уход российских банков из Украины
    Гражданин Украины намерен приобрести у российского ВЭБ 99,7% акций "Проминвестбанка". Заявка поступила в Нацбанк 8 декабря.
    Офис Проминвестбанка после акции протеста против российских банков в Украине
    Россияне продадут "Проминвестбанк" в начале 2018 года
    10:06 01.12.2017
    270
    Глава российского "Внешэкономбанка" заявил, что сделка по продаже ПИБ находится в финальной стадии и будет завершена в начале 2018 года.
    Здание Внешэкономбанка РФ
    Кредиты ВЭБа подвержены рискам в связи с ситуацией в Украине
    08:30 29.08.2017
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    Как сообщается в отчетности госкорпорации по МСФО, по состоянию на 30 июня рискам возникновения последствий, обусловленных ситуацией в Украине, подвержены кредиты Внешэкономбанка.
    Нацбанк
    Нацбанк отклонил ряд заявок на покупку "дочек" "Сбербанка" и ВЭБа
    17:19 28.07.2017
    299
    В Нацбанке сообщили,что регулятор принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в ПАО "Сбербанк"; Максиму Микитасю и Павлу Фуксу в ПАО "Проминвестбанк".
    Митинг Азова под Проминвестбанком в Киеве
    "ВЭБ" планирует закрыть сделку по продаже украинской "дочки" до 1 июля
    13:25 19.05.2017
    103Уход российских банков из Украины
    Глава ВЭБ Сергей Горьков отказался комментировать обсуждаемую сумму сделки. По его словам, в настоящее время покупкой "Проминвестбанка" интересуются два претендента, международных инвесторов среди них нет.
    Внешэкономбанк
    ВЭБ финансировал продажу доли экс-партнера Трампа в "Запорожстали" - СМИ
    05:18 18.05.2017
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    По данным СМИ, в 2010 году принадлежащая Александру Шнайдеру и его партнеру компания Midland Resources продала долю в "Запорожстали" за 850 миллионов долларов.
    Внешэкономбанк
    Глава ВЭБ сообщил, когда станут известны детали продажи украинской "дочки"
    08:52 22.04.2017
    279Уход российских банков из Украины
    ВЭБ планирует продать в первом полугодии 2017 года три дочерних банка — "Глобэкс", Связь-банк и украинский Проминвестбанк. Среди интересантов на украинский актив называлась венгерская банковская группа OTP.
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    "ВЭБ" на следующей неделе сформирует решение по продаже "Проминвестбанка"
    19:50 20.03.2017
    394Уход российских банков из Украины
    По словам главы "Внешэкономбанка" Сергея Горькова, венгерская банковская группа OTP активно интересуется, но OTP всегда достаточно длительно принимает решение.
    Сбербанк России
    Эксперт: банки РФ при санкциях Украины рискуют активами на сотни млрд рублей
    11:38 16.03.2017
    1257Уход российских банков из Украины
    Потеря активов, приходящихся на украинские дочерние структуры - размещенных межбанковских кредитов и средств на корсчетах - означает для головных российских банков давление на капитал и ликвидность, считает аналитик Екатерина Кириллова.
    Внешэкономбанк
    Внешэкономбанк продает розничный лизинговый бизнес в Украине
    01:24 27.12.2016
    441Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова, около половины кредитного портфеля ВЭБа приходится на российские компании, работающие в Украине.
    Здание Внешэкономбанка РФ
    ВЭБ в июне докапитализировал Проминвестбанк
    19:39 08.07.2016
    349
    Сообщается, что "Внешэкономбанком осуществлена оплата 160 682 620 штук акций Проминвестбанка дополнительного выпуска в сумме 64,6 миллиона долларов США и 0,04 миллиона евро".
    Внешэкономбанк
    ВЭБ выкупил допвыпуск акций своей украинской "дочки"
    19:27 22.04.2016
    186
    Сообщается, что "Внешэкономбанк" перечислил денежные средства в сумме 468 миллионов долларов и 226 миллиона евро в счет оплаты 1,999 миллиарда 984,2 тысячи штук акций дополнительного выпуска ПАО "Проминвестбанк".
    Здание Внешэкономбанка РФ
    Российский банк намерен покинуть украинский рынок
    15:21 05.04.2016
    595
    Кроме того, глава ВЭБ надеется, что Нацбанк Украины в четверг примет решение о выводе украинской дочки госкорпорации - Проминвестбанка из списка проблемных банков.
    Обыск, архивное фото
    У "дочки" ВЭБа провели обыски с демонстрацией силы - Дмитриев
    12:04 19.06.2015
    586
    Глава ВЭБа Владимир Дмитриев, комментируя ситуация с обыском, заявил, что в таких условиях в Украине российским банкам работать непросто.
    Доллары США и рубли в кассе. Архивное фото
    Moody's понизило рейтинг Сбербанка и еще 6 фининститутов России
    19:12 24.02.2015
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    Moody's 21 февраля понизило суверенный кредитный рейтинг России до спекулятивного "Ba1" с уровня "Baa3". Причинами данного шага агентство назвало последствия украинского кризиса, падение цен на нефтепродукты, а также снижение обменного курса рубля.
    Банк
    Moody's поместило на пересмотр рейтинги 15 банков РФ
    21:57 23.12.2014
    151Новые санкции в отношении России.
    Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает сокращения ВВП России на 5,5% в 2015 году и на 3% в 2016 году.
    Здание Внешэкономбанка РФ
    ВЭБ докапитализирует украинскую "дочку" Проминвестбанк на $300 млн
    19:57 18.12.2014
    312
    Глава госкорпорации Владимир Дмитриев сообщил, что увеличение капитала осуществится путем конвертации задолженностей Проинвестбанка перед ВЭБ на соответственный капитал.
    Здание Внешэкономбанка РФ
    ВЭБ подтвердил планы по докапитализации украинской "дочки"
    14:32 17.12.2014
    55
    Наблюдательный совет ВЭБа 16 октября принял решение об оказании необходимой финансовой поддержки Проминвестбанку, в том числе путем докапитализации.
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