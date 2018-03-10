наверх
10.03.2018
13:21
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
Сергей Горьков
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
2
Материалы
Связанные теги
Все
Самые читаемые
"ВЭБ" на следующей неделе сформирует решение по продаже "Проминвестбанка"
19:50 20.03.2017
394
Уход российских банков из Украины
По словам главы "Внешэкономбанка" Сергея Горькова, венгерская банковская группа OTP активно интересуется, но OTP всегда достаточно длительно принимает решение.
НБУ отказался сообщить результаты переговоров Гонтаревой с банкиром из РФ
05:56 15.02.2017
1975
Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
По словам члена парламентской фракции "Батькивщина" Игоря Луценко, Национальный банк отказался сообщать, о чем Валерия Гонтарева общалась с российским банкиром Сергеем Горьковым.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Валерия Гонтарева
1
Внешэкономбанк
1
Игорь Луценко
1
Национальный банк Украины
1
Проминвестбанк
1
Россия
1
Украина
2
банки
1
продажи
1
Подборка тегов
Сергей Горьков
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все теги