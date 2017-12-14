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    Россия

    В России опровергли покупку Ярославским "Проминвестбанка"

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (308)

    (обновлено: )23
    По словам главы "Внешэкономбанка" Сергея Горькова, бизнесмен Александр Ярославский действительно вел переговоры, но до финальной сделки мы не дошли.
    Офис Проминвестбанка после акции протеста против российских банков в Украине
    Фото Infocenter-odessa

    ГОРКИ, 14 дек — РИА Новости. Глава "Внешэкономбанка" Сергей Горьков опроверг сообщение СМИ о продаже "Проминвестбанка" бизнесмену Александру Ярославскому.

    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Одесса медиа
    В Одессе активисты "Азова" измазали краской здание "Проминвестбанка"

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    Как сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Национального банка Украины, регулятор получил от украинца документы для согласования покупки 99,7% "Проминвестбанка№ у российского ВЭБа. При этом информагентство "Украинские новости" сообщало со ссылкой на источник, что документы подал украинский бизнесмен Александр Ярославский.

    "Господин Ярославский действительно с нами вел переговоры, вел он переговоры в начале — в середине этого года, до финальной сделки мы с ним не дошли и никакого согласия о том, что он представит на согласование документы в НБУ, мы не давали. Это может быть у господина Ярославского спросите, почему он считает, что он покупает Проминвестбанк? Нам об этом ничего не известно, сделки нет",- сказал Горьков.

    При этом Горьков добавил, что ВЭБу важно выйти с украинского рынка, работа в этом направлении идет.

    Украина 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: "Сбербанка" и "ВТБ", "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочки" "ВЭБа") и VS Bank ("внучки" "Сбербанка"). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

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