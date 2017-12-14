В России опровергли покупку Ярославским "Проминвестбанка"

ГОРКИ, 14 дек — РИА Новости. Глава "Внешэкономбанка" Сергей Горьков опроверг сообщение СМИ о продаже "Проминвестбанка" бизнесмену Александру Ярославскому.

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Как сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Национального банка Украины, регулятор получил от украинца документы для согласования покупки 99,7% "Проминвестбанка№ у российского ВЭБа. При этом информагентство "Украинские новости" сообщало со ссылкой на источник, что документы подал украинский бизнесмен Александр Ярославский.

"Господин Ярославский действительно с нами вел переговоры, вел он переговоры в начале — в середине этого года, до финальной сделки мы с ним не дошли и никакого согласия о том, что он представит на согласование документы в НБУ, мы не давали. Это может быть у господина Ярославского спросите, почему он считает, что он покупает Проминвестбанк? Нам об этом ничего не известно, сделки нет",- сказал Горьков.

При этом Горьков добавил, что ВЭБу важно выйти с украинского рынка, работа в этом направлении идет.

Украина 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: "Сбербанка" и "ВТБ", "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочки" "ВЭБа") и VS Bank ("внучки" "Сбербанка"). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.