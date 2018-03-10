Глава ВЭБ Сергей Горьков отказался комментировать обсуждаемую сумму сделки. По его словам, в настоящее время покупкой "Проминвестбанка" интересуются два претендента, международных инвесторов среди них нет.
Акцию проводили представители Национального корпуса. По словам лидера одесской организации корпуса Александра Новосельского, подобные акции Национальный корпус проводит по всей стране, но в Одессе такая — первая.
Сообщается, что "Внешэкономбанк" перечислил денежные средства в сумме 468 миллионов долларов и 226 миллиона евро в счет оплаты 1,999 миллиарда 984,2 тысячи штук акций дополнительного выпуска ПАО "Проминвестбанк".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".