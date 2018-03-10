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    Проминвестбанк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Александр Ярославский. Архивное фото
    НБУ вернет Ярославскому документы на покупку банка у россиян
    16:33 15.12.2017
    229Уход российских банков из Украины
    По словам заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, в пакете документов на покупку ПИБ не было согласования от российского Внешэкономбанка.
    Митинг Азова под Проминвестбанком в Киеве . Архивное фото
    В России опровергли покупку Ярославским "Проминвестбанка"
    16:53 14.12.2017
    215Уход российских банков из Украины
    По словам главы "Внешэкономбанка" Сергея Горькова, бизнесмен Александр Ярославский действительно вел переговоры, но до финальной сделки мы не дошли.
    Акция протеста Азова под Проминвестбанком
    Гражданин Украины намерен купить "Проминвестбанк" у россиян - НБУ
    14:41 12.12.2017
    305Уход российских банков из Украины
    Гражданин Украины намерен приобрести у российского ВЭБ 99,7% акций "Проминвестбанка". Заявка поступила в Нацбанк 8 декабря.
    Офис Проминвестбанка после акции протеста против российских банков в Украине
    Россияне продадут "Проминвестбанк" в начале 2018 года
    10:06 01.12.2017
    270
    Глава российского "Внешэкономбанка" заявил, что сделка по продаже ПИБ находится в финальной стадии и будет завершена в начале 2018 года.
    Митинг Азова под Проминвестбанком в Киеве
    "ВЭБ" планирует закрыть сделку по продаже украинской "дочки" до 1 июля
    13:25 19.05.2017
    103Уход российских банков из Украины
    Глава ВЭБ Сергей Горьков отказался комментировать обсуждаемую сумму сделки. По его словам, в настоящее время покупкой "Проминвестбанка" интересуются два претендента, международных инвесторов среди них нет.
    Митинг Азова под Проминвестбанком в Киеве
    Два украинца подали документы на покупку "дочку" российского ВЭБа
    12:10 12.05.2017
    948Уход российских банков из Украины
    В Нацбанке сообщили, что пакеты документов для согласования приобретения прямого существенного участия в ПАО "Проминвестбанк" подали два гражданина Украины, документы находятся на рассмотрении.
    Митинг Азова под Проминвестбанком в Киеве
    ВЭБ решил увеличить капитал своего банка в Украине на 12 млрд грн
    18:09 28.04.2017
    121Уход российских банков из Украины
    Акционеры ПАО "Проминвестбанк" приняли решение об увеличении уставного капитала банка с новой эмиссией акций на 12 миллиардов гривен, говорится в сообщении финучереждения.
    Митинг Азова под Альфа-банком в Киеве
    Офисы "Альфа-банка" и "Проминвестбанка" подверглись атаке националистов
    16:38 10.04.2017
    869Уход российских банков из Украины
    Также в понедельник нацбатальон "Азов" начал бессрочную акцию по блокировке российских банков в Харькове и "дочки" российского "Сбербанка" в Киеве.
    Денежные купюры гривны Украины
    В Украине с 1 апреля прекратят выдавать пенсии в "дочках" банков РФ
    15:39 26.03.2017
    2590Уход российских банков из Украины
    Согласно информации, пенсии будут выплачивать через отделения почтовой связи по месту жительства пенсионеров. Дата выплаты остается такой же, которая была у банков.
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    "ВЭБ" на следующей неделе сформирует решение по продаже "Проминвестбанка"
    19:50 20.03.2017
    394Уход российских банков из Украины
    По словам главы "Внешэкономбанка" Сергея Горькова, венгерская банковская группа OTP активно интересуется, но OTP всегда достаточно длительно принимает решение.
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    В Одессе активисты "Азова" измазали краской здание "Проминвестбанка" 
    04:42 26.02.2017
    401Уход российских банков из Украины
    Акцию проводили представители Национального корпуса. По словам лидера одесской организации корпуса Александра Новосельского, подобные акции Национальный корпус проводит по всей стране, но в Одессе такая — первая.
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"
    03:58 26.02.2017
    428Уход российских банков из Украины
    Участники акции обклеили здание банка листовками с изображением Кремля и надписью: это "банк страны-агрессора, он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги". Они также жгли дымовые шашки.
    Здание Внешэкономбанка РФ
    ВЭБ в июне докапитализировал Проминвестбанк
    19:39 08.07.2016
    349
    Сообщается, что "Внешэкономбанком осуществлена оплата 160 682 620 штук акций Проминвестбанка дополнительного выпуска в сумме 64,6 миллиона долларов США и 0,04 миллиона евро".
    Внешэкономбанк
    ВЭБ выкупил допвыпуск акций своей украинской "дочки"
    19:27 22.04.2016
    186
    Сообщается, что "Внешэкономбанк" перечислил денежные средства в сумме 468 миллионов долларов и 226 миллиона евро в счет оплаты 1,999 миллиарда 984,2 тысячи штук акций дополнительного выпуска ПАО "Проминвестбанк".
    Здание Внешэкономбанка РФ
    Российский банк намерен покинуть украинский рынок
    15:21 05.04.2016
    595
    Кроме того, глава ВЭБ надеется, что Нацбанк Украины в четверг примет решение о выводе украинской дочки госкорпорации - Проминвестбанка из списка проблемных банков.
    Флаг США
    Крупный украинский банк попал под санкции США
    23:45 01.08.2015
    984Новые санкции в отношении России.
    Как говорится в сообщении минфина США, "Проминвестбанк" принадлежит российскому государственному "Внешэкономбанку", который еще с прошлого года подпадает под секторальные санкции США.
    Альфа-Банк
    Fitch подтвердило рейтинги четырех украинских "дочек" иностранных банков
    06:45 20.06.2015
    1799Украина - шаг до дефолта
    Рейтинги устойчивости всех шести банков включают высокое давление на их кредитоспособность из-за плохих условий ведения бизнеса - усиливающейся рецессией, резким обесценением гривны.
    Международное рейтинговое агентство Moody's
    Moody's понизило рейтинги Приватбанка и еще 6 крупнейших банков
    20:55 26.03.2015
    3880
    Понижение рейтингов, как отмечается в сообщении, возможно в случае дефолта, падения платежеспособности и дальнейшего понижения рейтинга Украины.
    Здание Внешэкономбанка РФ
    ВЭБ докапитализирует украинскую "дочку" Проминвестбанк на $300 млн
    19:57 18.12.2014
    312
    Глава госкорпорации Владимир Дмитриев сообщил, что увеличение капитала осуществится путем конвертации задолженностей Проинвестбанка перед ВЭБ на соответственный капитал.
    Здание Внешэкономбанка РФ
    ВЭБ подтвердил планы по докапитализации украинской "дочки"
    14:32 17.12.2014
    55
    Наблюдательный совет ВЭБа 16 октября принял решение об оказании необходимой финансовой поддержки Проминвестбанку, в том числе путем докапитализации.
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