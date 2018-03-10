Суд мотивировал свое решение тем, что арест имущества и счетов "может привести к созданиям помех в осуществлении производственной деятельности, также привести к нарушению прав и интересов лиц, в частности сотрудников на своевременное получение заработной платы".
Примерно 100-150 человек в масках с символикой "Правого сектора" заблокировали основные проходные "Запорожстали", поставив под угрозу работу всего многотысячного коллектива комбината, говорится в сообщении на сайте комбината "Запорожсталь".
Сбербанк участвовал в финансировании проекта. По договору кредитной линии, заключенному в мае 2010 года, он выдал РУК 53,3 миллиона долларов. Поручителями выступили пять компаний-соответчиков, в том числе "Запорожсталь".
В октябре ОАО "Запорожсталь" погасило кредит в размере 17,2 миллионов евро, предоставленный комбинату в июне 2007 года. Кредит был предоставлен комбинату "Запорожсталь" банком Commerzbank AG, Германия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".