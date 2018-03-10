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    Запорожсталь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Внешэкономбанк
    ВЭБ финансировал продажу доли экс-партнера Трампа в "Запорожстали" - СМИ
    05:18 18.05.2017
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    По данным СМИ, в 2010 году принадлежащая Александру Шнайдеру и его партнеру компания Midland Resources продала долю в "Запорожстали" за 850 миллионов долларов.
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Коллектив "Запорожстали" призвал депутатов решить проблему ж/д блокады
    20:46 22.02.2017
    1879Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Трудовой коллектив заявил, что ЧП в энергетике – это первый шаг к веерным отключениям, которые повлекут за собой остановку производства, потерю заказов, существенное падение заработных плат.
    Цех Запорожстали. Архивное фото
    Суд отказал "Сбербанку России" в аресте имущества "Запорожстали"
    04:40 24.02.2016
    935Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Суд мотивировал свое решение тем, что арест имущества и счетов "может привести к созданиям помех в осуществлении производственной деятельности, также привести к нарушению прав и интересов лиц, в частности сотрудников на своевременное получение заработной платы".
    Цех Запорожстали. Архивное фото
    Меткомбинат "Запорожсталь" отключили от электроэнергии из-за долгов
    15:23 01.12.2015
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    Предприятие объясняет задолженность перед энергетиками тем, что государство комбинату не возмещает налог на добавленную стоимость. Полной остановки предприятия не произошло.
    Запорожский металлургический комбинат Запорожсталь
    "Запорожсталь" отключают от электроэнергии
    14:38 27.11.2015
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    Как сообщили в пресс-службе металлургического комбината "Запорожсталь", предприятие отключат от электроэнергии из-долга государства перед комбинатом по возмещению НДС.
    Владимир Буряк, избранный мэром Запорожья
    На выборах мэра Запорожья победил главный инженер "Запорожстали" - горизбирком
    14:06 16.11.2015
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    За Владимира Буряка проголосовали 58,4 процента избирателей. Его оппонент народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Николай Фролов набрал 41,5%.
    На Запорожстали демонтировали трубу старой котельной
    На "Запорожстали" демонтировали трубу старой котельной 
    20:48 17.10.2015
    440
    На "Запорожстали" демонтировали железобетонную трубу недостроенной котельной, находящейся на балансе комбината. Высота трубы составляла около 150 метров. Труба легла точно в заданном направлении.
    Демонтаж трубы старой котельной на Запорожстали
    Демонтаж трубы старой котельной на "Запорожстали" 
    20:13 17.10.2015
    338
    На "Запорожстали" планово была демонтирована железобетонная труба недостроенной котельной, находящейся на балансе комбината. Высота трубы составляла около 150 метров.
    Петр Порошенко на празднике последнего звонка в Славянске
    Хроника 29 мая: Саакашвили – глава Одесской области, Порошенко в Донбассе
    11:22 30.05.2015
    3052Саакашвили в Одессе
    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ближайшее время будет назначен губернатором Одесской области, а экс-президент Украины Леонид Кучма предрекает возможный развал страны.
    Запорожский металлургический комбинат Запорожсталь
    "Запорожсталь" отключают от электроэнергии
    09:54 29.05.2015
    1013Украина - шаг до дефолта
    На металлургическом комбинате "Запорожсталь" сообщили, что отключение от электроэнергии металлургического гиганта приведет к экологической и техногенной катастрофам.
    Работа электрометаллургического комбината
    Национализация российских активов в Украине. Олигархи выстраиваются в очередь
    19:28 13.11.2014
    6767Кризис в экономике Украины
    Судьба промышленных и прочих объектов в Украине, по мнению Марата Пригожина, связана с особенностями их передачи нынешним российским владельцам.
    Запорожский металлургический комбинат Запорожсталь
    "Правый сектор" подтвердил причастность к блокированию "Запорожстали"
    18:07 15.10.2014
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    Движение требовало от "Запорожстали" "установить нормальные очистные сооружения и дополнительные системы фильтрации" для минимизации загрязнения окружающей среды.
    Запорожский металлургический комбинат Запорожсталь
    Неизвестные заблокировали работу комбината "Запорожсталь"
    14:41 15.10.2014
    877Выборы в парламент 2014
    Примерно 100-150 человек в масках с символикой "Правого сектора" заблокировали основные проходные "Запорожстали", поставив под угрозу работу всего многотысячного коллектива комбината, говорится в сообщении на сайте комбината "Запорожсталь".
    Запорожский металлургический комбинат Запорожсталь
    "Запорожсталь" обжаловала взыскание в пользу Сбербанка более $54 млн
    10:02 29.07.2014
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    Сбербанк участвовал в финансировании проекта. По договору кредитной линии, заключенному в мае 2010 года, он выдал РУК 53,3 миллиона долларов. Поручителями выступили пять компаний-соответчиков, в том числе "Запорожсталь".
    Запорожский металлургический комбинат Запорожсталь
    "Запорожсталь" погасила кредит в 17,2 млн евро перед Commerzbank AG
    13:36 07.10.2013
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    В октябре ОАО "Запорожсталь" погасило кредит в размере 17,2 миллионов евро, предоставленный комбинату в июне 2007 года. Кредит был предоставлен комбинату "Запорожсталь" банком Commerzbank AG, Германия.
    Запорожский металлургический комбинат Запорожсталь
    "Запорожсталь" приостановила отгрузку продукции в РФ
    16:55 19.08.2013
    18Проблема с экспортом украинских товаров в Россию
    Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" приостановил поставки своей продукции в Россию из-за сложностей, которые в последнее время возникли на российской таможне.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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