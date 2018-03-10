Из иска следует, что Пол Манафорт и Рик Гейтс "мошенническим образом убедили компанию Олега Дерипаски участвовать в капиталовложении на сумму 18 миллионов 938 тысяч 400 долларов для покупки украинского телевизионного провайдера Black Sea Cabel".
По данным телеканала, 26 миллионов долларов были направлены из компании Oguster Management Ltd., якобы принадлежащей российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, в Yiakora Ventures Ltd., на которую "непосредственно влияют интересы Пола Манафорта".
Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт якобы работал на миллиардера с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.