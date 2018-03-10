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    Олег Дерипаска

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин. Архивное фото
    В "кремлевский список" США вошли российские миллиардеры и главы госкомпаний
    08:29 30.01.2018
    765США - Россия: санкции преткновения
    Среди лиц, попавших в "кремлевский список", Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Алишер Усманов, Виктор Вексельберг и другие богатейшие люди России.
    Пол Манафорт
    Против Манафорта подали миллионный иск из-за украинской компании
    01:32 11.01.2018
    154Арест Манафорта: украинский след
    Из иска следует, что Пол Манафорт и Рик Гейтс "мошенническим образом убедили компанию Олега Дерипаски участвовать в капиталовложении на сумму 18 миллионов 938 тысяч 400 долларов для покупки украинского телевизионного провайдера Black Sea Cabel".
    Пол Манафорт
    Выявлены новые финансовые связи Манафорта с Россией - NBC
    04:29 14.10.2017
    154Арест Манафорта: украинский след
    По данным телеканала, 26 миллионов долларов были направлены из компании Oguster Management Ltd., якобы принадлежащей российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, в Yiakora Ventures Ltd., на которую "непосредственно влияют интересы Пола Манафорта".
    Олег Дерипаска. Архивное фото
    Дерипаска предлагал дать показания о "вмешательстве РФ" в выборы - СМИ
    15:12 27.05.2017
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    Согласно информации источников, члены конгресса "отвергли" предложение Дерипаски "из опасений, что соглашение по иммунитету создают сложности для следователей ФБР".
    Олег Дерипаска. Архивное фото
    Российский миллиардер подал в суд на Ассошиэйтед Пресс из-за Манафорта
    09:11 16.05.2017
    343Арест Манафорта: украинский след
    Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт якобы работал на миллиардера с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве.
    Работа электрометаллургического комбината
    Национализация российских активов в Украине. Олигархи выстраиваются в очередь
    19:28 13.11.2014
    6767Кризис в экономике Украины
    Судьба промышленных и прочих объектов в Украине, по мнению Марата Пригожина, связана с особенностями их передачи нынешним российским владельцам.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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