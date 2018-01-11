Против Манафорта подали миллионный иск из-за украинской компании

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КИЕВ, 11 янв – РИА Новости Украина. Компания российского миллиардера Олега Дерипаски Surf Horizon подала иск против экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его партнера Рика Гейтса в суд Нью-Йорка из-за сделки вокруг украинского телевизионного провайдера Black Sea Cable, свидетельствует иск, поданный в среду, 10 января, в суд Нью-Йорка.

Согласно тексту искового документа, Манафорт и Гейтс действовали в собственных корыстных интересах в ходе сделки по покупке Surf Horizon, принадлежащей российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, украинского телевизионного провайдера Black Sea Cable.

Авторы иска утверждают, что Манафорт и Гейтс "увели" инвестиции Surf Horizon в размере более 18,9 миллионов долларов, а также еще 7,5 миллионов долларов, выплаченные за обеспечение сделки. Согласно иску, в результате "исчезли более 26 миллионов доллалров", но ответчики не смогли объяснить "как они были потрачены или что произошло с инвестициями". Как следует из иска суда, Манафорт и Гейтс "мошенническим образом убедили Surf участвовать в капиталовложении на сумму 18 миллионов 938 тысяч 400 долларов для покупки Black Sea Cabel, в то время как реальная стоимость приобретения Black Sea Cabel составляла 17 миллионов 804 тысячи 160 долларов, поэтому ответчики могли получить личную прибыль в размере более 1,1 миллионов долларов"

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"Иском Surf требует возмещения ущерба за понесенные убытки от мошенничества ответчиков, их грубой халатности, вопиющей вероломности, жадности и самоуправства, а также возмещение убытков в размере 25 миллионов долларов", — говорится в документе. Ранее сообщалось, что Манафорт проводил финансовые операции через Кипр, например, в 2014 году он использовал кипрские фиктивные компании в сделке на 19 миллионов долларов с российским миллиардером Олегом Дерипаской по покупке украинского телевизионного провайдера Black Sea Cable. Также, по данным агентства, в октябре 2009 года связанная с Манафортом компания получила 1 миллион долларов от неизвестной фирмы через Банк Кипра. В тот же день эта сумма была выведена с аккаунта, причем в двух частях по 500 тысяч долларов.

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Ранее СМи также сообщали, что десять лет назад Манафорт, против которого спецпрокурор по "российскому вмешательству в выборы в США" выдвинул обвинения в финансовых махинациях, работал на Дерипаску с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Согласно данным неназванных источников и деловой документации, попавшей в распоряжение агентства, Манафорт и Дерипаска подписали десятимиллионный контракт, который вступил в силу в 2006 году, и поддерживали бизнес-связи по меньшей мере до 2009 года. В этих документах якобы содержатся стратегические планы Манафорта и учетные записи о многомиллионных трансфертах.