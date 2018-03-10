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    Михаил Прохоров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин. Архивное фото
    В "кремлевский список" США вошли российские миллиардеры и главы госкомпаний
    08:29 30.01.2018
    765США - Россия: санкции преткновения
    Среди лиц, попавших в "кремлевский список", Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Алишер Усманов, Виктор Вексельберг и другие богатейшие люди России.
    Михаил Прохоров. Архивное фото
    Группа ЕСН Березкина купила РБК у Прохорова
    20:47 16.06.2017
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    Согласно сообщению ЕСН, группа ЕСН выкупила 65% акций и долговые обязательства РБК у группы "Онэксим" Михаила Прохорова. Сумма сделки не раскрывается.
    Михаил Прохоров. Архивное фото
    Спортсмены РФ, упомянутые в докладе Макларена, должны судиться - Прохоров
    12:39 21.02.2017
    222
    Российский бизнесмен Михаил Прохоров выразил мнение, что российским спортсменам следует обратиться в суд с обвинением главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена в клевете.
    Михаил Прохоров. Архивное фото
    После обысков Прохоров продает все российские активы - СМИ
    03:28 04.07.2016
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    По информации СМИ, группа "Онэксим" Михаила Прохорова продает все принадлежащие ей активы. Это решение окончательно созрело после обысков в "Онэксиме".
    Презентация Ё-мобилей в Санкт-Петербурге
    Жириновскому подарили Ё-мобиль
    12:32 01.12.2014
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    Российский миллиардер Михаил Прохоров подарил лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому Ё-мобиль. Подарка Жириновскому пришлось ждать два года.
    Михаил Прохоров
    Основатель "Гражданской платформы" Прохоров уходит из партии - СМИ
    09:24 21.05.2014
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    Миллиардер Михаил Прохоров покидает партию "Гражданская платформа", пост главы федерального комитета займет его соратник Рифат Шайхутдинов, кроме того, о своем уходе также может объявить и Ирина Прохорова, пишет в среду газета "Известия".
    Презентация Ё-мобилей в Санкт-Петербурге
    Прохоров: Жириновский получит обещанный Ё-мобиль
    10:46 08.04.2014
    11
    Миллиардер Михаил Прохоров заверил, что выполнит данное лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому обещание подарить Ё-мобиль и тот будет ездить на нем, а не на своем Майбахе.
    Михаил Прохоров
    Прохоров не будет участвовать в выборах в Мосгордуму
    10:32 08.04.2014
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    Прохоров - бизнесмен, политик, основатель партии "Гражданская платформа", в которую входят представители российской интеллектуальной элиты - артисты, музыканты, писатели, врачи, президент Союза биатлонистов России.
    Алишер Усманов
    Богатейшим бизнесменом РФ в 2013 г стал Алишер Усманов с $17,6 млрд
    10:47 18.04.2013
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    Алишер Усманов в 2013 году сохранил за собой статус богатейшего бизнесмена России по версии журнала Forbes, его состояние оценивается в 17,6 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом капитал Усманов уменьшился на 500 миллионов долларов.
    Михаил Прохоров
    Миллиардер Прохоров возглавил партию "Гражданская платформа"
    08:20 28.10.2012
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    Бизнесмен Михаил Прохоров стал председателем федерального политкомитета партии "Гражданская платформа".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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