Миллиардер Михаил Прохоров покидает партию "Гражданская платформа", пост главы федерального комитета займет его соратник Рифат Шайхутдинов, кроме того, о своем уходе также может объявить и Ирина Прохорова, пишет в среду газета "Известия".
Прохоров - бизнесмен, политик, основатель партии "Гражданская платформа", в которую входят представители российской интеллектуальной элиты - артисты, музыканты, писатели, врачи, президент Союза биатлонистов России.
Алишер Усманов в 2013 году сохранил за собой статус богатейшего бизнесмена России по версии журнала Forbes, его состояние оценивается в 17,6 миллиарда долларов.
По сравнению с прошлым годом капитал Усманов уменьшился на 500 миллионов долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".