наверх
10.03.2018
15:03
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
Гражданская платформа (Россия)
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
2
Материалы
Связанные теги
Все
Самые читаемые
Евроскандал. Путин в 2008 году предлагал Туску поделить Украину - Сикорский
13:00 03.11.2014
1920
Президент России Владимир Путин еще в 2008 году предлагал польскому премьеру Туску "поделить" Украину, пишут польские СМИ, но скандал возник только сейчас.
Миллиардер Прохоров возглавил партию "Гражданская платформа"
08:20 28.10.2012
8
Бизнесмен Михаил Прохоров стал председателем федерального политкомитета партии "Гражданская платформа".
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками
21:21 09.03.2018
0
Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Бронислав Коморовский
1
Верховная Рада Украины
1
Владимир Путин
1
Восточное партнерство
1
Германия
1
Дональд Туск
1
Европейский совет
1
Карл Бильдт
1
Лешек Миллер
1
Михаил Прохоров
1
Петр Порошенко
1
Польша
1
Право и справедливость
1
Радослав Сикорский
1
Россия
1
Сейм Польши
1
Совет Россия-НАТО
1
Украина
1
Подборка тегов
Гражданская платформа (Россия)
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все теги