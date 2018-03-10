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    Вагит Алекперов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    В "кремлевский список" США вошли российские миллиардеры и главы госкомпаний
    08:29 30.01.2018
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    Среди лиц, попавших в "кремлевский список", Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Алишер Усманов, Виктор Вексельберг и другие богатейшие люди России.
    Лукойл - пункт подготовки нефти
    Цена на нефть на соглашении ОПЕК не сможет вырасти выше $50 - "Лукойл"
    08:55 30.09.2016
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    Президент "Лукойла" Вагит Алекперов прокомментировал решение ОПЕК, страны которой согласовали ограничение уровня добычи нефти в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей в сутки.
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    02:39 24.01.2015
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    Вагит Алекперов
    Ситуация в Украине не сказалась на работе предприятий ЛУКОЙЛа в стране
    11:07 17.04.2014
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    16:56 09.03.2018
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    19:15 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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