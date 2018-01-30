В "кремлевский список" США вошли российские миллиардеры и главы госкомпаний

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Министерство финансов США опубликовало "кремлевский список" в рамках закона о санкциях, в который вошли бизнесмены, чиновники и главы государственных компаний, следует из релиза ведомства.

Ранее сообщалось, что в список США внесли правительство РФ, включая премьер-министра Дмитрия Медведева и главу МИД Сергея Лаврова.

В расскекреченную часть списка включены российские бизнесмены с состоянием свыше 1 млрд долларов, говорится в опубликованном документе. Всего в списке 96 крупных бизнесменов и 114 чиновников и глав госкомпаний.

"В данном несекретном докладе минфин предоставляет список высокопоставленных политических деятелей и олигархов по степени близости к властям и по их состоянию", — говорится в документе.

В частности, в список включены Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Юрий Ковальчук, Герман Греф, Владимир Богданов, Леонид Федун, Филарет Гальчев, Сергей Галицкий, Олег Бударгин, Алишер Усманов, Виктор Вексельберг, Вадим Якунин, Аркадий Волож, Владимир Евтушенков, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Михаил Фридман, Владимир Лисин, Петр Авен, Михаил Гуцериев, Сулейман Керимов, Андрей Костин, Зиявудин Магомедов, Михаил Прохоров, Александр Мамут, Леонид Михельсон, Дмитрий Пумпянский, Алексей Мордашов, Александр Несис.

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Также в "кремлевский список" попали российские компании с доходом свыше 2 миллиардов долларов в год и с госучастием не менее 25%.

"В докладе проанализированы компании, которые по меньшей мере на 25% принадлежат правительству России и в 2016 году получили 2 миллиарда долларов или более дохода", — отмечается в сообщении.