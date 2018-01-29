Новые санкции США по российскому ТЭК и чиновникам Донбасса

РИА Новости Украина

Министерство финансов США в пятницу объявило о введении новых санкций в отношении ряда российских организаций энергетического комплекса и физических лиц, а также против министров непризнанных Донецкой и Луганской народных республик и компаний из этих регионов.

Формально санкции введены в развитие принятых еще в 2014 ограничительных мер, которые последовали после вхождения Крыма в состав России и начала конфликта на востоке Украины. Кроме того, в ближайшие дни может быть объявлено о расширении санкционного списка в соответствии с новым законом "О противодействии противникам Америки" — администрация США может представить свои предложения уже в понедельник, пишут РИА Новости.

Объявление нового списка совпало по времени с одной из редких встреч помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя госдепартамента по Украине Курта Волкера, известного своей жесткой позицией по вопросам урегулирования ситуации в Донбассе. О результатах беседы по данным на вечер пятницы ничего не было неизвестно, но в Кремле еще до этого признались, что их и не ожидают.

УНИАН Курт Волкер

В общей сложности новые санкции введены против 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девяти компаний, зарегистрированных на Украине и в РФ, следует из документа, опубликованного Минфином США. Ведомство пояснило, что меры направлены на "оказание давления" для полной имплементации минских соглашений по Украине.

В списке целый ряд "дочек" одной из крупнейших российских энергокомпаний "Сургутнефтегаз": производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез", "Калининграднефтепродукт", "Киришиавтосервис", "Ленгипронефтехим", "Медиа-Инвест", "Новгороднефтепродукт", "Псковнефтепродукт", "СО "Тверьнефтепродукт", "Совхоз "Червишевский", "Сургутмебель",

Также в санкционный список вошли "Сургутнефтегазбанк" и ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз".

Кроме того, введены ограничительные меры против компании "Силовые машины" — одного из мировых лидеров в сфере разработки и производства энергетических установок, и компании "Технопромэкспорт" (дочка "Ростеха"). Такое решение принято из-за поставки газовых турбин в Крым, уточняет минфина.

В опубликованный в пятницу список дополнений к санкциям вошли замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак, гендиректор "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.

В списке санкций США числится дорожно-строительная компания "ВАД" из Санкт-Петербурга за участие в строительстве трассы "Таврида" в Крыму и руководители компании Валерий Абрамов и Виктор Перевалов.

Отдельно упоминается в сообщении и компания "Евро Полис", находящаяся под контролем российского предпринимателя Евгения Пригожина (он был внесен в санкционный список ранее). По данным минфина, российская компания заключила контракт с правительством Сирии на защиту сирийских нефтяных месторождений в обмен на 25-процентную долю в добыче нефти и газа с месторождений.

Санкции введены против 10 министров непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а также против главы Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Как следует из сообщения американского ведомства, эти меры приняты в связи с тем, что руководители "несут ответственность или причастны, или осуществляют, прямо или косвенно, действия или политику, которые угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины; или за утверждение государственной власти над частью или регионом Украины без разрешения правительства Украины".

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Под санкции попали: министр информации ДНР Игорь Антипов, министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский, министр финансов Екатерина Матющенко, глава МИД ДНР Наталья Никонорова, министр госбезопасности ДНР Владимир Павленко, министр юстиции ДНР Елена Радомская, министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев, и.о. министра экономического развития ЛНР Елена Костенко, министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова, и.о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин и глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Кроме того, ограничительные меры введены против нескольких лиц и компаний, причастных к "незаконной торговле углем из так называемых ДНР и ЛНР".

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя санкции Запада в отношении России, заявил, что уже спланированы "некие решения", которые избавят РФ "от этой чумы".

"Надо иметь в виду, что сегодня определенную сложность создает и внешняя среда. Потому что мы имеем дело с санкциями. В настоящее время санкции незаконно вводятся и в отношении практически всех оборонных предприятий, и в отношении финансовых и кредитных организаций, которые сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом. Тем не менее, мы уже спланировали некие решения, которые, я убежден, полностью избавят нас от этой чумы", — сказал Рогозин в интервью изданию "Газета.ру"

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев полагает, что новые санкции США плохо отразятся на отношениях Вашингтона и Москвы, но в них нет ничего критичного.

"Отразятся плохо, но не критично. Плохо, потому что санкции уже стали таким фоном наших отношений. В общем, каких-то потрясений они не вызывают. Они ухудшают отношения, но каким-то детонатором взрыва не являются", — сказал эксперт.

Он добавил, что введение санкций всегда является недружественным и плохим жестом, а санкции, принятые в пятницу, как и предстоящая публикация так называемого "кремлевского доклада" — это негативный фактор в отношениях США и России.

В США 29 января будет опубликован так называемый "кремлевский доклад" — список, как считается, приближенных к российскому руководству лиц, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона. Документ обнародуют в соответствии с подписанным полгода назад президентом США Дональдом Трампом законом, который предполагает расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Впрочем, посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хантсман подчеркнул, что публикация доклада не означает автоматического введения санкций против указанных в нем лиц.