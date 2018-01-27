Порошенко поддерживает решение США о расширении списка санкций против РФ

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КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает решение минфина США о расширении списка санкций против России и считает, что его встречи с американским руководством в Давосе свидетельствуют о том, что санкции будут только усиливаться.

В пятницу США ввели новые санкции против 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девяти компаний, зарегистрированных на Украине и в РФ. В список, в частности, попали высокопоставленные чиновники из РФ, структуры "Сургутнефтегаза" и другие российские компании. Как отмечал минфин США, санкции введены в связи с ситуацией в Украине. Вице-премьер правительства республики Крым Дмитрий Полонский стал фигурантом санкционного списка США еще в 2016 году.

"Приветствую решение минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России за ее грубую агрессию против Украины. Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.