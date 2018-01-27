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    Порошенко поддерживает решение США о расширении списка санкций против РФ

    (обновлено: )9823
    Президент Украины Петр Порошенко отметил, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает решение минфина США о расширении списка санкций против России и считает, что его встречи с американским руководством в Давосе свидетельствуют о том, что санкции будут только усиливаться.

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    В пятницу США ввели новые санкции против 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девяти компаний, зарегистрированных на Украине и в РФ. В список, в частности, попали высокопоставленные чиновники из РФ, структуры "Сургутнефтегаза" и другие российские компании. Как отмечал минфин США, санкции введены в связи с ситуацией в Украине. Вице-премьер правительства республики Крым Дмитрий Полонский стал фигурантом санкционного списка США еще в 2016 году.

    "Приветствую решение минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России за ее грубую агрессию против Украины. Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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