Россию санкциями не запугать – посол РФ в США

КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина. Санкции – это движение в никуда, Россию такими действиями не запугать, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы пытаемся объяснить, что санкции — это движение в никуда. Нас санкциями не запугать", — заявил Антонов в интервью каналу "Россия-24", отрывок которого был показан во вторник утром.

"Это не лозунг, то что я сейчас говорю, я действительно так думаю. Кстати говоря, напомню, что я единственный посол в мире – гордо это говорю – который находится под санкциями. Я нахожусь под санкциями ЕС и Канады. Так я хочу задать вопрос: неужели те политики, те люди, которые вводят санкции против РФ, думают, что мы подожмем свой хвост и не будем отстаивать свои позиции?" — добавил Антонов.

Ранее конгресс принял закон "О противостоянии противникам США через санкции", который требует от администрации отчитываться о различных аспектах санкционной политики. Госдепартамент США в понедельник передал конгрессу доклад об эффективности антироссийских санкций, его составители утверждают, что Москва потеряла из-за санкций миллиарды долларов на оборонных контрактах.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. До 29 января администрация должна была представить конгрессу доклад о близких к российским властям бизнесменах, против которых в теории могут быть введены санкции. Однако публично этот доклад обнародован не был. Кроме того, США ранее обнародовали список российских оборонных компаний и учреждений, которые теоретически могут подпасть под секторальные санкции в соответствии с законом.