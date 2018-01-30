Госдеп заявил о миллиардных потерях российской "оборонки" из-за санкций

КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина. Государственный департамент США проинформировал конгресс о результатах действия антироссийских санкций, в результате которых, по данным ведомства, некоторые страны отказались от закупок оружия в РФ на миллиарды долларов.

"Сегодня мы проинформировали конгресс о том, что это (санкционное — Ред.) законодательство и его реализация приостановили (военные — ред.) продажи РФ. С момента принятия законодательства CAATSA, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок на несколько миллиардов долларов в российской оборонной промышленности", — заявили РИА Новости в Госдепе.

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В то же время представитель ведомства Хезер Науэрт отметила, что новые санкции США против РФ, если они будут введены, могут затронуть компании вне РФ за бизнес с оборонным сектором и разведкой России.

"Как вы знаете, мы не сообщаем заранее о действиях по санкциям. Когда и если у нас будут санкции, о которых мы захотим объявить, мы так и сделаем. Говоря в общем, если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором", — говорится в заявлениях Науэрт.

Закон "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA) был принят в США в июле 2017 года.

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Напомним в пятницу, 26 января, США ввели новые санкции из-за ситуации в Украине. В санкционный список вошли 21 гражданин России и Украины (в основном из непризнанных ЛНР и ДНР), а также девять компаний, зарегистрированных в Украине и в РФ. ​Комментируя решение о санкциях, министерство иностранных дел РФ заявило, что если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, российская сторона оставляет за собой право на ответ.