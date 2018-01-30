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    Конгресс США получил информацию о потенциальных санкциях против РФ

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    США - Россия: санкции преткновения (630)

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    Конгресс США принял закон "О противостоянии противникам США через санкции", который требует от Белого дома отчитываться о различных аспектах санкционной политики.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Конгресс США получил от администрации информацию о потенциальных санкциях против РФ, как это предписывает закон, заявил сенатор Бен Кардин.

    Флаг Соединенных Штатов Америки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Новые санкции США по российскому ТЭК и чиновникам Донбасса

    "Я не буду обсуждать секретные дискуссии, но я сосредоточен на этих санкциях и продолжу осуществлять активный надзор, чтобы возможности российского правительства осуществлять торговлю были существенно затруднены", — говорится в заявлении Кардина, которое цитирует агентство Блумберг, комментируя возможность сделок с оборонными компаниями и разведслужбами РФ.

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    Ранее конгресс США принял закон "О противостоянии противникам США через санкции", который требует от администрации отчитываться о различных аспектах санкционной политики. В частности, до 29 января администрация должна была представить конгрессу "кремлевский доклад" о близких к российским властям бизнесменах, против которых в теории могут быть введены санкции. Однако публично этот доклад обнародован не был. Кроме того, США ранее обнародовали список российских оборонных компаний и учреждений, которые в теории могут подпасть под секторальные санкции в соответствии с законом.

    Напомним в пятницу, 26 января, США ввели новые санкции из-за ситуации в Украине. В санкционный список вошли 21 гражданин России и Украины (в основном из непризнанных ЛНР и ДНР), а также девять компаний, зарегистрированных в Украине и в РФ. ​Комментируя решение о санкциях, министерство иностранных дел РФ заявило, что если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, российская сторона оставляет за собой право на ответ.

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