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    Комитет Европарламента проголосовал за санкции против Польши

    (обновлено: )85141
    Резолюцию подготовили в связи с тем, что, по мнению Брюсселя, Польша "явно угрожает европейским ценностям". За документ проголосовали 33 членов комитета, 9 были против.
    Флаги Польши. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Сегодня, 29 января, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил запуск процедуры введения санкций против Польши из-за  судебной реформы в этой стране. Об этом сообщает польское агентство PAP.

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    "В этой резолюции комитет Европарламент приветствует решение (Европейской) Комиссии от 20 декабря 2017 года по обеспечению выполнения положений статьи 7 Договора о Европейском Союзе в связи с ситуацией в Польше и поддерживает обращение Комиссии к польским властям для решения проблемы", – говорится в сообщении.

    В издании сообщают, что резолюцию подготовили в связи с тем, что, по мнению Брюсселя, Польша "явно угрожает европейским ценностям".

    Отмечается, что за резолюцию проголосовали 33 членов комитета, 9 были против.

    Напомним, Сейм Польши в пятницу принял пакет поправок в закон об Институте национальной памяти, которые в числе прочего вводят уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии. Согласно закону, тот, кто "публично вопреки фактам отрицает" перечисленные в нем преступления, "подлежит штрафу либо наказанию в виде лишения свободы на срок до 3 лет". В ответ на это МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу принятого закона и ждет от Сената Польши, который должен в свою очередь рассмотреть закон, политической мудрости.

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