наверх
29.01.201802:26
Курсы валют НБУ
  • USD28.55- 0.20
  • EUR35.50- 0.16
Рубрики
Ещё
    В мире

    В понедельник США представят "российский санкционный список"

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (627)

    (обновлено: )92
    В наибольшем секрете держатся имена тех, кто может попасть в "черный список". В частности, глава вашингтонского Атлантического совета предположил, что в нем могут оказаться от 40 до 400 человек.
    Капитолий США в Вашингтоне
    REUTERS Joshua Roberts

    КИЕВ, 29 янв – РИА Новости Украина. Администрация США в понедельник планирует представить так называемый "кремлевский доклад", или, как его называют в Вашингтоне, "российский санкционный список". Как предполагается, в него войдут лица, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попадать под американские ограничения.

    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Госслужащие или аферисты? Грехи "Нафтогаза"

    Читайте также: Порошенко нарасхват: Давос, Волкер, деньги. Экспертные итоги недели

    Представление данного доклада подразумевается в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки". Президент Дональд Трамп подписал его в августе прошлого года, а предполагает он, в частности, расширение ряда секторальных санкций против российской экономики.

    Готовит документ Министерство финансов США, которое представит его конгрессу. В этом ему помогают национальная разведка и госдепартамент США.

    Как часто бывает при подготовке подобных документов, многое – если не все – покрыто завесой тайны. Даже сам факт публикации пока не является очевидным.

    Многие предполагают, что доклад будет опубликован, однако официально никто об этом не говорит. В данной связи наиболее осторожные эксперты применяют формулировку "может быть обнародован" вместо более категоричного "будет".

    В частности, как отметил глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко на только что завершившемся форуме в Давосе, "неизвестно, будет ли доклад открытым или закрытым".

    Срок представления тоже весьма приблизительный. Есть основания считать, что доклад будет представлен именно в понедельник, но многие эксперты обращают внимание на то, что он отправится на Капитолийский холм "в конце января".

    Министр же финансов США Стивен Мнучин, когда несколько недель назад журналисты спросили его о времени представления "российского санкционного листа, сказал, что, согласно законодательству, он должен быть готов к началу февраля.

    В Минфине США по данному поводу, естественно, ясность не наводят. Там отмечают, что ведется "активная работа" над списком олигархов, которые, по мнению Вашингтона, приближены к российскому руководству и могут подпадать под ограничения, а также над перечнем новых санкций против РФ. В ведомстве подчеркивают, что все осуществляется в строгом соответствии с законом "О противодействии противникам Америки".

    Политолог Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник о визите Волкера: США пытаются понять, что изменилось в Украине

    Читайте также: Радости в гадостях: о новой "национально-футбольной" идее Киева

    Само собой, в наибольшем секрете держатся имена тех, кто может попасть в "черный список". В частности, глава вашингтонского Атлантического совета предположил, что в нем могут оказаться от 40 до 400 человек.

    "Я думаю, он будет с более серьезными фигурантами и более коротким", — сказал он, выступая в Давосе.

    В свою очередь, посол США в России Джон Хантсман подчеркнул, что публикация доклада не означает автоматического введения санкций против указанных в нем лиц.

    Бывший главный специалист США по санкциям Дэниел Фрид назвал представление "кремлевского доклада" попыткой "припечатать к позорному столбу" российскую элиту за вторжение РФ в американские выборы".

    "Русские отреагировали с тревогой и паникой на перспективу публикации списка. Они немедленно сфокусировались на нем, он их очень волнует", — сказал Фрид, ранее занимавший пост помощника госсекретаря США по вопросам санкций, в интервью газете USA Today.

    В свою очередь, американский политолог и журналист Стивен Лэндман назвал новые американские санкции в отношении РФ "незаконными".

    "Вашингтон хочет, чтобы Россия была слабой политически и экономически. И частью этой стратегии является введение незаконных карательных санкций", — написал он в статье на портале Global Research.

    В пятницу, 26 января, США ввели новые санкции из-за ситуации в Украине. В санкционный список вошли 21 гражданин России и Украины (в основном из непризнанных ЛНР и ДНР), а также девять компаний, зарегистрированных в Украине и в РФ. Комментируя решение о санкциях, Министерство иностранных дел РФ заявило, что если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, российская сторона оставляет за собой право на ответ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Последствия непогды
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    В Киеве стартует "Факельное шествие" в честь Бандеры
    Украина - Польша: мосты почти сожжены
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ