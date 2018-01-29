В понедельник США представят "российский санкционный список"

КИЕВ, 29 янв – РИА Новости Украина. Администрация США в понедельник планирует представить так называемый "кремлевский доклад", или, как его называют в Вашингтоне, "российский санкционный список". Как предполагается, в него войдут лица, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попадать под американские ограничения.

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Представление данного доклада подразумевается в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки". Президент Дональд Трамп подписал его в августе прошлого года, а предполагает он, в частности, расширение ряда секторальных санкций против российской экономики.

Готовит документ Министерство финансов США, которое представит его конгрессу. В этом ему помогают национальная разведка и госдепартамент США.

Как часто бывает при подготовке подобных документов, многое – если не все – покрыто завесой тайны. Даже сам факт публикации пока не является очевидным.

Многие предполагают, что доклад будет опубликован, однако официально никто об этом не говорит. В данной связи наиболее осторожные эксперты применяют формулировку "может быть обнародован" вместо более категоричного "будет".

В частности, как отметил глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко на только что завершившемся форуме в Давосе, "неизвестно, будет ли доклад открытым или закрытым".

Срок представления тоже весьма приблизительный. Есть основания считать, что доклад будет представлен именно в понедельник, но многие эксперты обращают внимание на то, что он отправится на Капитолийский холм "в конце января".

Министр же финансов США Стивен Мнучин, когда несколько недель назад журналисты спросили его о времени представления "российского санкционного листа, сказал, что, согласно законодательству, он должен быть готов к началу февраля.

В Минфине США по данному поводу, естественно, ясность не наводят. Там отмечают, что ведется "активная работа" над списком олигархов, которые, по мнению Вашингтона, приближены к российскому руководству и могут подпадать под ограничения, а также над перечнем новых санкций против РФ. В ведомстве подчеркивают, что все осуществляется в строгом соответствии с законом "О противодействии противникам Америки".

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Само собой, в наибольшем секрете держатся имена тех, кто может попасть в "черный список". В частности, глава вашингтонского Атлантического совета предположил, что в нем могут оказаться от 40 до 400 человек.

"Я думаю, он будет с более серьезными фигурантами и более коротким", — сказал он, выступая в Давосе.

В свою очередь, посол США в России Джон Хантсман подчеркнул, что публикация доклада не означает автоматического введения санкций против указанных в нем лиц.

Бывший главный специалист США по санкциям Дэниел Фрид назвал представление "кремлевского доклада" попыткой "припечатать к позорному столбу" российскую элиту за вторжение РФ в американские выборы".

"Русские отреагировали с тревогой и паникой на перспективу публикации списка. Они немедленно сфокусировались на нем, он их очень волнует", — сказал Фрид, ранее занимавший пост помощника госсекретаря США по вопросам санкций, в интервью газете USA Today.

В свою очередь, американский политолог и журналист Стивен Лэндман назвал новые американские санкции в отношении РФ "незаконными".

"Вашингтон хочет, чтобы Россия была слабой политически и экономически. И частью этой стратегии является введение незаконных карательных санкций", — написал он в статье на портале Global Research.

В пятницу, 26 января, США ввели новые санкции из-за ситуации в Украине. В санкционный список вошли 21 гражданин России и Украины (в основном из непризнанных ЛНР и ДНР), а также девять компаний, зарегистрированных в Украине и в РФ. Комментируя решение о санкциях, Министерство иностранных дел РФ заявило, что если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, российская сторона оставляет за собой право на ответ.