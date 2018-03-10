"Мы пытаемся объяснить, что санкции - это движение в никуда. Нас санкциями не запугать", - заявил Антонов в интервью каналу "Россия-24". Ранее американский конгресс принял закон "О противостоянии противникам США через санкции".
Российский посол заявил, что американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов дипломатической недвижимости в Сан-Франциско и торгпредстве России в Вашингтоне сняты российские флаги.
Как в говорится в тексте указал, подписанного президентом России Владимиром Путиным, Антонов будет также постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне.
Как заявил замминистра обороны России Анатолий Антонов, российские военные уже добились реальных результатов: "уничтожены десятки пунктов управления и складов с боеприпасами, сотни террористов и большое количество боевой техники".
Как заявил замминистра обороны России Анатолий Антонов, некоторые страны Запада чересчур полагаются на механизмы обмена разведывательной информацией, данные из которых далеко не всегда соответствует действительности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".