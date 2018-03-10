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    Анатолий Антонов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Анатолий Антонов. Архивное фото
    США пугают Россией, чтобы оправдать рост военных расходов - Антонов
    04:49 03.02.2018
    109
    Для оправдания наращивания ядерного потенциала, американцы опять нашли страшилку в лице Российской Федерации, заявил российский посол Анатолий Антонов.
    Флаги России и США. Архивное фото
    Россию санкциями не запугать – посол РФ в США
    07:26 30.01.2018
    635США - Россия: санкции преткновения
    "Мы пытаемся объяснить, что санкции - это движение в никуда. Нас санкциями не запугать", - заявил Антонов в интервью каналу "Россия-24". Ранее американский конгресс принял закон "О противостоянии противникам США через санкции".
    Анатолий Антонов
    Послу РФ разрешили посетить закрытое консульство в Сан-Франциско
    01:33 02.12.2017
    111США - Россия: санкции преткновения
    Российский посол Анатолий Антонов заявил, что заблокированное госдепартаментом здание генерального консульства в Сан-Франциско принадлежит России.
    Анатолий Антонов
    Послу России отказали в доступе к дипсобственности в Сан-Франциско
    05:44 30.11.2017
    288США - Россия: санкции преткновения
    Российский посол в США Анатолий Антонов утверждает, что государственный департамент необоснованно отказал ему в посещении дипломатической собственности в Сан-Франциско.
    Анатолий Антонов
    В РФ раскритиковали регистрацию RT иностранным агентом в США
    02:51 14.11.2017
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    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что рассматривает как "недружественный шаг" США принуждение RT America к регистрации иностранным агентом.
    Анатолий Антонов. Архивное фото
    Россия не боится американских санкций - посол в США
    01:59 28.10.2017
    605США - Россия: санкции преткновения
    По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, РФ заинтересована развивать равноправные, прагматические, взаимно уважительные отношения с США.
    Анатолий Антонов. Архивное фото
    Москва требует прекратить захват российской собственности в США - посол
    06:56 12.10.2017
    639США - Россия: санкции преткновения
    Российский посол заявил, что американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов дипломатической недвижимости в Сан-Франциско и торгпредстве России в Вашингтоне сняты российские флаги.
    Анатолий Антонов
    Назначен новый посол России в США
    15:53 21.08.2017
    266
    Как в говорится в тексте указал, подписанного президентом России Владимиром Путиным, Антонов будет также постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне.
    Замминистра обороны РФ Анатолий Антонов
    РФ не нашла понимания со стороны США в вопросе Сирии - Минобороны РФ
    06:28 11.10.2016
    323РФ и США: железный занавес
    Как заявил заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов, российская сторона "предложила ряд перспективных и важных направлений сотрудничества", однако "полного понимая не нашла".
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Минобороны РФ обвинило Эрдогана в причастности к поставкам нефти от ИГ
    14:24 02.12.2015
    959РФ и США: железный занавес
    Согласно заявлению замминистра обороны РФ, "доходы от продажи нефти являются одним из важнейших источников деятельности террористов в Сирии", а основным потребителем этой нефти является Турция.
    Заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов
    Минобороны РФ: ВКС в Сирии не наносят ударов по "умеренной" оппозиции
    06:18 04.11.2015
    193Сирия: военное противостояние.
    Как заявил замминистра обороны России Анатолий Антонов, российские военные уже добились реальных результатов: "уничтожены десятки пунктов управления и складов с боеприпасами, сотни террористов и большое количество боевой техники".
    За сутки в Сирии совершено 25 вылетов Су-34, Су-24М и Су-25 - Минобороны РФ
    Минобороны РФ призвало США расширять сотрудничество в борьбе с ИГ
    15:26 06.10.2015
    138Сирия: военное противостояние.
    Замминистра обороны РФ Анатолий Антонов отметил, что Россия заинтересована в военном сотрудничестве с любой страной в той же степени, в коей заинтересованы и они.
    Последствия обстрела Октябрьского района Донецка
    Конфликт в Украине не имеет военного решения - Минобороны РФ
    15:14 30.06.2015
    396Переговоры по Донбассу
    По словам заместителя министра обороны России Анатолия Антонова, мирному урегулированию кризиса на основе полного выполнения минских договоренностей альтернативы нет.
    Флаги России и Украины. Архивное фото
    В минобороны РФ назвали условия участия Киева в конференцию по безопасности
    06:36 30.04.2015
    253
    Россия готова будет обменяться опытом и выслушать позицию Киева на очередной конференции после того, как конфликт на юго-востоке Украины будет разрешен.
    Анатолий Антонов. Архивное фото
    РФ считает ошибочным решение США поставлять оружие Украине - Антонов
    04:15 30.04.2015
    294
    Замминистра обороны РФ заявил, что возобновление военных действий на юго-востоке Украины не будет способствовать стабилизации обстановки в Европе и укреплению единства внутри ЕС.
    Военнослужащие РФ. Архивное фото
    В минобороны РФ надеются, что "Киеву хватит ума" не провоцировать Россию
    02:52 30.04.2015
    114189Год АТО: причины и следствия
    Замминистра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что рассчитывает на то, что Германия и Франция окажут свое влияние, "чтобы не допустить возобновления Киевом боевых действий на юго-востоке страны".
    Анатолий Антонов. Архивное фото
    Мир не позволит Украине заполучить "грязную бомбу", заявили в РФ
    01:58 30.04.2015
    5368
    Как заявил замминистра обороны России Анатолий Антонов, все ядерные материалы и все технологии, включая двойного назначения, находятся под гарантиями МАГАТЭ.
    Заседание коллегии минобороны РФ. Архивное фото
    В Донбассе работает группа российских офицеров - минобороны РФ
    01:27 30.04.2015
    22287Год АТО: причины и следствия
    По словам замминистра обороны РФ, офицеры входят в представительство минобороны России в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон.
    Анатолий Антонов. Архивное фото
    Минобороны РФ: США намеренно предоставляют ложные данные по Украине
    01:10 30.04.2015
    973
    Как заявил замминистра обороны России Анатолий Антонов, некоторые страны Запада чересчур полагаются на механизмы обмена разведывательной информацией, данные из которых далеко не всегда соответствует действительности.
    Министерство обороны России
    Минобороны РФ: ряд стран НАТО хочет восстановить диалог с Россией
    23:05 17.04.2015
    247
    Замминистра обороны РФ добавил, что на полях прошедшей в четверг четвертой Московской конференции по международной безопасности получил "достаточно много сигналов, что надо восстанавливать диалог".
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