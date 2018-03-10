По словам посла России в США Сергея Кисляка, проект нацелен против России, но в той же самой мере и против президента США, которому авторы законопроекта отказывают в праве принимать решения в рамках собственной президентской компетенции.
В МИД РФ сообщили о призывах ряда организаций, в том числе исламских, к проведению 30 сентября в увязке с пятничными молитвами так называемого "Всемирного дня гнева и протеста" против нового витка боевых действий в Алеппо.
В настоящее время проезд на территорию посольства на автомобилях, которые не относятся к дипмиссии, закрыт. Посетителям предлагают оставлять машины на прилегающих улицах и проходить на территорию посольства через КПП пешком.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".