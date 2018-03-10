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    Посольство РФ в США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Посольство РФ в Вашингтоне
    Неизвестный пытался проникнуть в посольство РФ в Вашингтоне
    22:44 08.03.2018
    314
    Инцидент произошел в ночь на четверг. Как уточнил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин, правонарушителем оказался американский гражданин, пытавшийся попасть внутрь "хулиганским образом".
    Снегопад в Нью-Йорке
    Из-за непогоды в Нью-Йорке посольство РФ обратилось за помощью в госдеп
    05:39 07.01.2018
    408
    По информации посольства России в США, для ускорения отправки рейсов "Аэрофлота", задержанных из-за снежной бури, посольство запросило помощь госдепартамента США.
    Анатолий Антонов
    Послу России отказали в доступе к дипсобственности в Сан-Франциско
    05:44 30.11.2017
    288США - Россия: санкции преткновения
    Российский посол в США Анатолий Антонов утверждает, что государственный департамент необоснованно отказал ему в посещении дипломатической собственности в Сан-Франциско.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Законопроект против снятия санкций направлен против Трампа - посол РФ
    05:58 10.02.2017
    382США - Россия: санкции преткновения
    По словам посла России в США Сергея Кисляка, проект нацелен против России, но в той же самой мере и против президента США, которому авторы законопроекта отказывают в праве принимать решения в рамках собственной президентской компетенции.
    Посольство РФ в Вашингтоне
    Санкции направлены не только против дипломатов, но и их семей – посольство РФ
    06:28 30.12.2016
    366США - Россия: санкции преткновения
    Согласно заявлению посольства РФ в Вашингтоне, объявленные 29 декабря санкции нацелены непосредственно на подрыв российско-американских двусторонних отношений, они не останутся без ответа.
    Здание посольства России в Вашингтоне
    Посольство РФ в США усилило меры безопасности из-за угроз экстремистов
    01:10 30.09.2016
    196РФ и США: железный занавес
    В МИД РФ сообщили о призывах ряда организаций, в том числе исламских, к проведению 30 сентября в увязке с пятничными молитвами так называемого "Всемирного дня гнева и протеста" против нового витка боевых действий в Алеппо.
    Полиция в штате Вашингтон. Архивное фото
    Власти США расследуют убийство приемных детей
    06:45 28.02.2016
    582
    Власти штата Вашингтон ведут расследование убийства подростков в городе Белфэйр, которые, по сведениям СМИ и предварительной информации местных властей, могли быть усыновлены в РФ.
    Флаги США и России. Архивное фото
    В посольстве РФ в США усилили меры безопасности
    06:08 27.11.2015
    69
    В настоящее время проезд на территорию посольства на автомобилях, которые не относятся к дипмиссии, закрыт. Посетителям предлагают оставлять машины на прилегающих улицах и проходить на территорию посольства через КПП пешком.
    Флаги США и России. Архивное фото
    США не обращались в посольство РФ за разъяснениями по "черному списку"
    02:57 04.06.2015
    80
    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что Москва не видит смысла передавать списки невъездных в РФ американских или канадских граждан Вашингтону и Оттаве.
    Сергей Кисляк
    Картинка об Украине, которую видят в США, искажена донельзя - посол РФ
    23:51 08.11.2014
    272
    В случае с Украиной правда в амриканских СМИ настолько обрезана, что в совокупности получается ложь, заявил посол РФ в США.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Посольство РФ в Вашингтоне
    Неизвестный пытался проникнуть в посольство РФ в Вашингтоне
    22:44 08.03.2018
    314
    Инцидент произошел в ночь на четверг. Как уточнил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин, правонарушителем оказался американский гражданин, пытавшийся попасть внутрь "хулиганским образом".
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