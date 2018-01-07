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    Россия

    Из-за непогоды в Нью-Йорке посольство РФ обратилось за помощью в госдеп

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    По информации посольства России в США, для ускорения отправки рейсов "Аэрофлота", задержанных из-за снежной бури, посольство запросило помощь госдепартамента США.
    Снегопад в Нью-Йорке
    facebook.com/vladimir.badikov

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Посольство России в США выразило благодарность госдепартаменту за быструю помощь в ситуации вокруг задержанных из-за непогоды рейсов "Аэрофлота".

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    "Для ускорения отправки рейсов "Аэрофлота", задержанных из-за снежной бури, посольство запросило помощь госдепартамента США. Мы благодарим наших коллег за готовность помочь и быстрое содействие", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

    Ранее "Аэрофлот" сообщил, что из-за плохой погоды в Нью-Йорке и транспортного коллапса в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона компания по наземному обслуживанию рейсов "Аэрофлота" в столице США — SwissPort — не подтвердила возможность обслуживания рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Вашингтона. В итоге ряд авиарейсов был задержан по метеоусловиям.

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