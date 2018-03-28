Кракен и пропаганда нацистов. Обмен "любезностями" Госдепа и посольства РФ

КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина. Очередной заочный обмен "любезностями" произошел во вторник между американскими и российскими дипломатами в Вашингтоне: в госдепартаменте сравнили Россию с монстром из морских глубин, а в российском посольстве в США вспомнили, что подобными эпитетами пользовалась нацистская пропаганда.

Началось все с эпитета, которым на регулярном брифинге наградила Россию официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. В ходе брифинга журналист агентства Ассошиэйтед Пресс Мэтт Ли спросил ее, будут ли предстоящие в ноябре американские выборы безопаснее после высылки 60 российских дипломатов.

"Мы не можем сказать, что в результате выборы в США будут в безопасности. У России длинные руки, у России много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам многих других стран", — сказала Науэрт.

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Когда удивленный журналист переспросил про "руки и щупальца", представитель внешнеполитического ведомства подтвердила свои слова и добавила, имея в виду Россию: "Это чудовище из морских глубин".

Спустя несколько часов в Twitter российского посольства в США появилась цитата слов Науэрт, к которой был приложен антибольшевистский плакат времен нацистской Германии 1930-х годов. На плакате изображены красный паук в каске красноармейца, "оседлавший" земной шар, и надписи "Большевизм" и "Большое антибольшевистское шоу".

От себя в российском посольстве написали: "Сегодня мы стали свидетелями "Большого антибольшевистского шоу" в исполнении официального представителя госдепартамента".

@RusEmbUSA Ответ посольства РФ в США на заявление Госдепа

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными". В феврале спецпрокурор предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 россиянам, но об их связях с властями России не сообщил.