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    В мире

    Кракен и пропаганда нацистов. Обмен "любезностями" Госдепа и посольства РФ

    (обновлено: )25731
    Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, имея в виду Россию, заявила: "Это чудовище из морских глубин". Вскоре в Twitter посольства РФ появилась цитата Науэрт с антибольшевистским плакатом времен нацистской Германии.
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина. Очередной заочный обмен "любезностями" произошел во вторник между американскими и российскими дипломатами в Вашингтоне: в госдепартаменте сравнили Россию с монстром из морских глубин, а в российском посольстве в США вспомнили, что подобными эпитетами пользовалась нацистская пропаганда.

    Началось все с эпитета, которым на регулярном брифинге наградила Россию официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. В ходе брифинга журналист агентства Ассошиэйтед Пресс Мэтт Ли спросил ее, будут ли предстоящие в ноябре американские выборы безопаснее после высылки 60 российских дипломатов.

    Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Мы не можем сказать, что в результате выборы в США будут в безопасности. У России длинные руки, у России много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам многих других стран", — сказала Науэрт.

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    Когда удивленный журналист переспросил про "руки и щупальца", представитель внешнеполитического ведомства подтвердила свои слова и добавила, имея в виду Россию: "Это чудовище из морских глубин".

    Спустя несколько часов в Twitter российского посольства в США появилась цитата слов Науэрт, к которой был приложен антибольшевистский плакат времен нацистской Германии 1930-х годов. На плакате изображены красный паук в каске красноармейца, "оседлавший" земной шар, и надписи "Большевизм" и "Большое антибольшевистское шоу".

    От себя в российском посольстве написали: "Сегодня мы стали свидетелями "Большого антибольшевистского шоу" в исполнении официального представителя госдепартамента".

    @RusEmbUSA
    Ответ посольства РФ в США на заявление Госдепа

    Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными". В феврале спецпрокурор предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 россиянам, но об их связях с властями России не сообщил.

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