Конгресс США предлагает потратить $250 млн на борьбу "с влиянием России"

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Конгресс США намерен выделить 250 миллионов долларов на "противостояние российскому влиянию". Такие цифры указаны в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенный в конгрессе.

"Не менее 250 миллионов долларов следует выделить на работу фонда по противостоянию российскому влиянию… и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Евразии, а также на укрепление сотрудничества в области безопасности между этими странами и США и НАТО", — говорится в проекте бюджета.

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Кроме того, эти средства пойдут на "программы по укреплению демократии в России".

Конгресс также продлевает запрет на оказание финансовой помощи РФ, сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом" и накладывает ограничения на другие статьи сотрудничества с Россией.

У обеих палат конгресса есть время до конца пятницы, чтобы принять бюджет, иначе федеральное правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп.

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США не исключают собственных мер, направленных против России, после решения Великобритании выслать ряд российских дипломатов по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.