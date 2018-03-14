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    "Дело Скрипаля". В США предложили ввести против РФ санкции по химоружию

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    Закон США 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия требует, чтобы президент определил, использовало ли какое-либо государство химическое оружие, напомним сенатор Роберт Менендес.
    Флаги России и США. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Член комитета по иностранным делам сената США демократ Роберт Менендес призвал ввести против официальной Москвы санкции по химоружию и провозгласить Россию государством-спонсором терроризма из-за отравления экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери, которое американский сенатор приписывает Кремлю.

    Полицейский дежурит около места где было обнаружено тело Скрипаля
    Adrian DENNIS / AFP
    Скандалы в мире: отравление Скрипаля, порноактриса и деньги Трампа

    Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

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    "Закон США 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия требует, чтобы президент определил, использовало ли какое-либо государство химическое оружие, и наложил санкции. Согласно закону, председатель и лидер оппозиции в комитете сената по иностранным делам могут начать данный процесс, и я рассчитываю быстро продвигаться в этом направлении", — заявил Менендес, старший демократ в своем комитете.

    "Администрация Трампа объявила Северную Корею государством-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде. Администрация должна также рассмотреть, следует ли сделать относительное заявление относительно России", — добавил сенатор.

    В понедельник, 12 марта, премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля, "весьма вероятно", причастна Россия. Она добавила, что у Москвы есть время до вечера вторника предоставить подробные объяснения ситуации, и пригрозила "более серьезными мерами", чем раньше. При этом никаких доказательств премьер-министр не привела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это заявление провокацией.

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