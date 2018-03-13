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    В мире

    Конгрессмены США пригрозили Трампу усилением санкций против РФ

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (678)

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    Американские законодатели обвинили главу Белого дома Дональда Трампа в том, что он не выдержал сроки, отведенные ему для введения санкций в отношении России.
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар – РИА Новости Украина. Конгрессмены США пригрозили усилением антироссийских санкций, если президент Дональд Трамп не введет те, что уже предложены обеими платами конгресса, говорится в письме, подписанном 140 демократами-конгрессменами.

    "Мы дали Вам инструменты, которые должны были решить эту проблему. Если Вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем стремиться к тому, чтобы принять дополнительный законодательный акт с более строгими требованиями", — грозятся в письме конгрессмены, направленном в Белый дом (имеется в распоряжении РИА Новости).

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Госдеп США передал в конгресс документ об "успехах" санкций против РФ

    Законодатели обвинили Трампа, что он не выдержал сроки, отведенные ему для введения санкций в отношении России. Конгрессмены подчеркнули, что если президент "не хочет защищать Соединенные Штаты, конгресс будет делать это самостоятельно".

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    Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.

    Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был также подготовлен в соответствии с законом CAATSA. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем. После публикации списка министр финансов Стивен Мнучин уже несколько раз заявлял, что эти санкции уже разрабатываются и будут введены в скором времени.

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    Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией — попыткой вытеснения с рынка путем шантажа, пояснив, что параллельно Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.

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