В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
По сообщению пресс-службы КГГА, вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки, поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов.
Согласно заявлению ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
Согласно заявлению пресс-службы ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, сбоям в работе электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
Несмотря на все пугания лютыми морозами, украинцев ждет теплая зима, но малоснежная и со скачками температур, прогнозируют метеорологи. Холоднее всего будет в декабре, но в новогоднюю ночь ожидается кратковременное потепление.
По информации ГСЧС, в результате осадков на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1 метров, в нижних течениях Латорицы и Боржавы вода поднимется на 1-2 метра над текущими уровнями, без негативных последствий.
По информации журналистов, сопровождавших американского лидера, президент США Дональд Трамп предпринял нынешним утром попытку незапланированного визита в демилитаризованную зону, разделяющую КНДР и Южную Корею, но был остановлен сообщением о плохой погоде.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно заявлению ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
По сообщению пресс-службы КГГА, вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки, поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов.
В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
В Кропивницком приостановлены занятия в школах из-за неблагоприятных погодных условий. Власти призывают водителей не использовать свои транспортные средства, чтобы коммунальщики могли очистить улицы города от снега.
Городские коммунальные службы Одессы были переведены в режим готовности к работе в сложных погодных условиях. Мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу.
В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
Сильный снегопад прошел на острове Гавайи рядом с вершинами вулканов Мауна-Кеи и Мауна-Лоа. На опубликованных кадрах видно, что на горных склонах — сильная метель, из-за которой почти нулевая видимость.
В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.