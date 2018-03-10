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    погода

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 74
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    Киев накрыл густой туман. Видео
    Из-за тумана в Киеве видимость на дорогах составляет не более 30 метров 
    02:18 10.03.2018
    98
    В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
    Киев в плену непогоды
    Власти Киева предупреждают об опасности падения снега и сосулек с крыш
    18:41 03.03.2018
    42
    По сообщению пресс-службы КГГА, вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки, поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов.
    Снегопад в Одессе
    Снегопады и метели. ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
    09:47 02.03.2018
    339
    По данным Гидрометцентра, 3 марта в результате перемещения активного циклона в Украине ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег и метели.
    Ухудшение погодных условий в Украине
    В Кабмине предупредили о предстоящих перебоях с транспортом и светом
    18:12 26.02.2018
    821Украина остановилась в снежных заносах
    По информации пресс-службы Министерства инфраструктуры, в ближайшие дни в Украину придут активные циклоны, которые значительно усложнят погодные условия.
    Снегопад в Киеве
    Гидрометцентр предупредил о метелях, дождях и сильном ветре в Украине
    10:40 09.02.2018
    187Заносы и снегопады в Киеве
    Согласно заявлению ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
    Снегопад в Киеве
    В четверг всю Украину заметет снегом
    11:23 07.02.2018
    3878Заносы и снегопады в Киеве
    Согласно заявлению пресс-службы ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, сбоям в работе электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
    Погоде вопреки, по улицам Киева гулял парень в сандалиях и футболке
    В Киеве заметили парня, который в мороз был практически раздет
    13:45 15.01.2018
    655
    На фото в соцсетях молодой человек как ни в чем не бывало идет по улице Киева в футболке, джинсах и сандалиях на босу ногу, несмотря на мороз -9 градусов.
    В Днепре расцвели розы среди января
    В Днепре среди зимы расцвели розы
    16:22 12.01.2018
    99
    Жители одного из жилмассивов Днепра заметили куст ярких цветов. Пользователей соцсетей это огорчило, потому что из-за морозов куст роз замерзнет и больше не будет цвести.
    Снегопад в Нью-Йорке
    Из-за непогоды в Нью-Йорке посольство РФ обратилось за помощью в госдеп
    05:39 07.01.2018
    408
    По информации посольства России в США, для ускорения отправки рейсов "Аэрофлота", задержанных из-за снежной бури, посольство запросило помощь госдепартамента США.
    Зимняя обувь по-одесски или шлепки на босую ногу
    Одесситы в своей манере отреагировали на ухудшение погоды
    02:14 07.01.2018
    245Ухудшение погоды в Украине
    По сообщению СМИ, одесситы не унывают и просто расхаживают по любимому городу в шлепках на босую ногу, "некоторым даже наличие шубы не намекает на более "зимнюю" обувь".
    Киев, туман
    Синоптики сообщают о резком ухудшении погоды в Украине
    10:56 05.01.2018
    1017
    По информации Укргидрометцентра, 5 января утром в южных, центральных и северных областях местами туман, видимость 200-500 м. Кроме того, днем в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с.
    Многокилометровый затор на трассе Киев - Одесса с высоты птичьего полета
    Многокилометровый затор на трассе Киев - Одесса с высоты птичьего полета 
    11:14 20.12.2017
    1606Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, проезд по дорогам государственного и регионального значения обеспечен за исключением Киевской области.
    Гололед в Киеве
    Осторожно гололед. В Киеве началась зима 
    12:58 29.11.2017
    304Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Утром в среду, 29 ноября, в Киеве дороги и тротуары покрылись коркой льда, движение пешеходов и автомобилей затруднено. Синоптики предупреждают, что 29 ноября в Киеве ожидается снег с дождем.
    Последствия снегопада в Киеве. Архивное фото
    Аномально лютые морозы: быть или не быть? Какая зима нас ждет
    08:49 27.11.2017
    3905Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Несмотря на все пугания лютыми морозами, украинцев ждет теплая зима, но малоснежная и со скачками температур, прогнозируют метеорологи. Холоднее всего будет в декабре, но в новогоднюю ночь ожидается кратковременное потепление.
    Девушка пьет кофе во время снегопада в Киеве
    В начале недели синоптики ожидают сильный дождь с мокрым снегом
    04:19 27.11.2017
    159
    По информации ГСЧС, в результате осадков на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1 метров, в нижних течениях Латорицы и Боржавы вода поднимется на 1-2 метра над текущими уровнями, без негативных последствий.
    Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания в Токио
    Трамп отменил поездку в демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР
    03:35 08.11.2017
    125Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По информации журналистов, сопровождавших американского лидера, президент США Дональд Трамп предпринял нынешним утром попытку незапланированного визита в демилитаризованную зону, разделяющую КНДР и Южную Корею, но был остановлен сообщением о плохой погоде.
    Дороги в Киеве
    Киевские власти сообщают об усилении загрязненности воздуха из-за жары
    22:15 03.08.2017
    171Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    По информации Госпродпотребслужбы в г. Киеве, повышенный уровень загрязнения воздуха наблюдается в местах наибольшего скопления автотранспорта - на крупных автомагистралях города.
    Капли дождя на листьях
    В Украину идет похолодание и дожди
    16:49 01.07.2017
    1412
    В Киеве ожидается переменная облачность, местами - кратковременный дождь, возможна гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +25...+27 градусов.
    Лето в Киеве
    В Киев пришла жара 
    19:12 30.06.2017
    554Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Температура воздуха в ближайшие два дня — 30 июня и 1 июля — в юго-восточных областях Украины повысится до +35…+38. По прогнозу синоптиков, жара начнет спадать с 1 июля, начиная с западных областей.
    В Ирландии ведущего прогноза погоды сдуло ветром в эфире. Видео
    В Ирландии ведущего прогноза погоды сдуло ветром в эфире 
    05:33 26.06.2017
    354
    Телеведущего прогноза погоды на ирландском канале TV3 Дерика Хартигана в прямом эфире унесло из кадра порывом ветра. Видео Хартиган выложил на своем YouTube-канале.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    Ухудшение погодных условий в Украине
    В Кабмине предупредили о предстоящих перебоях с транспортом и светом
    18:12 26.02.2018
    821
    По информации пресс-службы Министерства инфраструктуры, в ближайшие дни в Украину придут активные циклоны, которые значительно усложнят погодные условия.
    Снегопад в Одессе
    Снегопады и метели. ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
    09:47 02.03.2018
    339
    По данным Гидрометцентра, 3 марта в результате перемещения активного циклона в Украине ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег и метели.
    Снегопад в Киеве
    Гидрометцентр предупредил о метелях, дождях и сильном ветре в Украине
    10:40 09.02.2018
    187
    Согласно заявлению ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
    Киев накрыл густой туман. Видео
    Из-за тумана в Киеве видимость на дорогах составляет не более 30 метров 
    02:18 10.03.2018
    98
    В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
    Киев в плену непогоды
    Власти Киева предупреждают об опасности падения снега и сосулек с крыш
    18:41 03.03.2018
    42
    По сообщению пресс-службы КГГА, вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки, поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов.
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