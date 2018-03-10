Воры проникли в автомобиль, когда водитель доставлял смартфоны новой модели iPhone Х в один из торговых центров города Сан-Франциско. По данным СМИ, стоимость украденных iPhone Х оценивается в 300 тысяч долларов.
Судя по знакам на форме, в машинах правительства США, в частности, приезжали сотрудники службы дипломатической безопасности госдепартамента, отвечающей за охрану дипломатических объектов. Общаться с журналистом они отказались наотрез.
Два сотрудника в форме ведомства, отвечающего за охрану дипломатических объектов, вышли из боковых ворот здания на Green Street. С корреспондентом РИА Новости, в одиночестве дежурящем у здания закрытого консульства, они общаться отказались.
Министерство иностранных дел России в своем профиле в Facebook опубликовало видео обысков в здании генконсульства РФ в Сан-Франциско. На видео видны две черные машины, заезжающие на подземную парковку, после чего автоматические ворота закрываются.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США дали два дня на консервацию здания и решили провести обыск в помещении, много лет обладавшем дипломатической неприкосновенностью, а потом "случайно заметили" над зданием дым.
Парк "Долорес" расположен на холме и является излюбленным местом отдыха местных жителей и туристов, которые приходят сюда загорать и наслаждаться видами города. После начала стрельбы в парке началась паника.
При заходе на посадку пассажирский самолет авиакомпании Air Canada по ошибке направился не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку, где в тот момент находились еще четыре лайнера. Диспетчерам вовремя удалось остановить пилота.
Стрельба произошла в отделении курьерской компании UPS. Сообщается, что среди погибших также и устроивший стрельбу человек. Источник сообщил, что после того, как он расстрелял сотрудников, он покончил с собой.
Особняк викторианской эпохи с четырьмя спальнями был выставлен на продажу за 4,45 миллиона долларов в сентябре 2016 года. В 1997 году дом покупал пластический хирург Дуглас Устерхут, стоимость сделки составила около 1,4 миллиона долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".