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    Сан-Франциско

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 47
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    Суперлуние в Северной Каролине
    Суперлуние во всей красе 
    11:44 04.12.2017
    591
    3 декабря Луна подошла к Земле на минимальное расстояние за 2017 год — 357 тыс. 495 км. В полночь суперлуна находилась высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран.
    Анатолий Антонов
    Послу РФ разрешили посетить закрытое консульство в Сан-Франциско
    01:33 02.12.2017
    111США - Россия: санкции преткновения
    Российский посол Анатолий Антонов заявил, что заблокированное госдепартаментом здание генерального консульства в Сан-Франциско принадлежит России.
    Анатолий Антонов
    Послу России отказали в доступе к дипсобственности в Сан-Франциско
    05:44 30.11.2017
    288США - Россия: санкции преткновения
    Российский посол в США Анатолий Антонов утверждает, что государственный департамент необоснованно отказал ему в посещении дипломатической собственности в Сан-Франциско.
    Старт продаж iPhone X
    Мировой старт продаж iPhone Х: в США дерзко украли более 300 смартфонов
    10:37 03.11.2017
    552
    Воры проникли в автомобиль, когда водитель доставлял смартфоны новой модели iPhone Х в один из торговых центров города Сан-Франциско. По данным СМИ, стоимость украденных iPhone Х оценивается в 300 тысяч долларов.
    Дым над генконсульством РФ в Сан-Франциско. Архивное фото
    США вернули посольству РФ архив закрытого консульства в Сан-Франциско
    01:58 24.10.2017
    138США - Россия: санкции преткновения
    Посольство РФ в США утверждает, что американские власти так и не предоставили российским дипломатам доступ в здание генконсульства России в Сан-Франциско.
    Закрытие генконсульства РФ в Сан-Франциско
    С закрытых консульских объектов в Сан-Франциско сорвали все флаги РФ
    23:52 11.10.2017
    160США - Россия: санкции преткновения
    Американской стороне направлен протест в связи с тем, что с объектов дипломатической недвижимости РФ в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги.
    Генконсульство РФ в Сан-Франциско
    Посольство РФ считает издевательством слова госдепа о дипсобственности
    05:56 12.09.2017
    604США - Россия: санкции преткновения
    США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрыто генконсульство РФ в Сан-Франциско.
    Консульство России в Сан-Франциско
    Госдеп назвал ложными обвинения в обысках в консульстве РФ в Сан-Франциско
    02:27 07.09.2017
    108США - Россия: санкции преткновения
    В Государственном департаменте США сообщили, что "позволили русским, которые живут в квартирах в консульстве, остаться до 1 октября, чтобы у них было время упаковать свои вещи".
    МИД РФ выложил видео с рейдерами на крыше генконсульства в Сан-Франциско. Видео
    МИД РФ выложил видео с "рейдерами" на крыше генконсульства в Сан-Франциско 
    21:42 06.09.2017
    282США - Россия: санкции преткновения
    МИД РФ разместил в аккаунте в Facebook видео, на котором несколько человек проводят "неизвестные работы" на территории российского генконсульства в Сан-Франциско и ведут себя "как рейдеры".
    Генконсульство РФ в Сан-Франциско
    Все авто правительства США покинули генконсульство РФ в Сан-Франциско
    07:30 03.09.2017
    1209США - Россия: санкции преткновения
    Судя по знакам на форме, в машинах правительства США, в частности, приезжали сотрудники службы дипломатической безопасности госдепартамента, отвечающей за охрану дипломатических объектов. Общаться с журналистом они отказались наотрез.
    Консульство России в Сан-Франциско
    Сотрудники дипбезопасности госдепа вышли из генконсульства РФ в Сан-Франциско
    06:45 03.09.2017
    717США - Россия: санкции преткновения
    Два сотрудника в форме ведомства, отвечающего за охрану дипломатических объектов, вышли из боковых ворот здания на Green Street. С корреспондентом РИА Новости, в одиночестве дежурящем у здания закрытого консульства, они общаться отказались.
    Кадры обыска в здании генконсульства РФ в Сан-Франциско. Видео
    Кадры обыска в здании генконсульства России в Сан-Франциско 
    00:02 03.09.2017
    376США - Россия: санкции преткновения
    Министерство иностранных дел России в своем профиле в Facebook опубликовало видео обысков в здании генконсульства РФ в Сан-Франциско. На видео видны две черные машины, заезжающие на подземную парковку, после чего автоматические ворота закрываются.
    Закрытие генконсульства РФ в Сан-Франциско
    Инспектора направили к генконсульству РФ в Сан-Франциско из-за дыма
    05:10 02.09.2017
    211США - Россия: санкции преткновения
    Инспектор должен был провести проверку в связи с возможным загрязнением воздуха, однако по прибытии к генконсульству, он не увидел ни дым, ни возможные нарушения.
    Генконсульство РФ в Сан-Франциско
    Черный дым пошел из здания генконсульства РФ в Сан-Франциско
    00:59 02.09.2017
    576США - Россия: санкции преткновения
    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США дали два дня на консервацию здания и решили провести обыск в помещении, много лет обладавшем дипломатической неприкосновенностью, а потом "случайно заметили" над зданием дым.
    Флаг Соединенных Штатов Америки
    США закрывают российское консульство в Сан-Франциско
    19:28 31.08.2017
    950США - Россия: санкции преткновения
    Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт уточнила, что закрытие генконсульства РФ в Сан-Франциско, а также консульских объектов в двух городах должно быть проведено до 2 сентября.
    Полиция США
    Мужчина открыл стрельбу в парке в Сан-Франциско, есть раненые
    04:42 04.08.2017
    66
    Парк "Долорес" расположен на холме и является излюбленным местом отдыха местных жителей и туристов, которые приходят сюда загорать и наслаждаться видами города. После начала стрельбы в парке началась паника.
    Работа авиадиспетчеров. Архивное фото
    В США диспетчеры предотвратили крупнейшую авиакатастрофу в истории
    09:46 12.07.2017
    605
    При заходе на посадку пассажирский самолет авиакомпании Air Canada по ошибке направился не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку, где в тот момент находились еще четыре лайнера. Диспетчерам вовремя удалось остановить пилота.
    Стрельба в Сан-Франциско
    Число жертв стрельбы в Сан-Франциско возросло
    21:38 14.06.2017
    399
    Стрельба произошла в отделении курьерской компании UPS. Сообщается, что среди погибших также и устроивший стрельбу человек. Источник сообщил, что после того, как он расстрелял сотрудников, он покончил с собой.
    Кадр из фильма Миссис Даутфайр
    Дом из фильма "Миссис Даутфайр" продан за $4,15 млн
    10:10 12.11.2016
    135
    Особняк викторианской эпохи с четырьмя спальнями был выставлен на продажу за 4,45 миллиона долларов в сентябре 2016 года. В 1997 году дом покупал пластический хирург Дуглас Устерхут, стоимость сделки составила около 1,4 миллиона долларов.
    Неизвестный устроил стрельбу около школы в одном из районов Сан-Франциско
    В результате стрельбы в Сан-Франциско три ученика получили ранения
    05:30 19.10.2016
    238
    Инцидент произошел во вторник днем. После стрельбы территорию школы огородили, пострадавших доставили в местные больницы. Целью стрельбы был один из учеников.
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