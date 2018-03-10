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    Брюс Ли

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Аббаса Али-заде из Кабула называют афганским Брюсом Ли
    Парень из Афганистана сыграл воскресшего Брюса Ли 
    17:14 15.12.2017
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    Аббас Али-заде из Кабула стал восходящей звездой кунг-фу благодаря не только своим бойцовским навыкам, но и внешней схожести с Брюсом Ли.
    Опубликована единственная видеозапись реального боя Брюса Ли
    Появилось единственное видео реального боя Брюса Ли 
    16:39 13.06.2017
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    В интернете появилась единственная видеозапись, где был запечатлен реальный бой знаменитого Брюса Ли в MMA. На видео он сражается с одним из лучших своих учеников – Тэдом Вонгом.
    Брюс Ли. Архивное фото
    Опубликованы философские записи из блокнота Брюса Ли
    17:58 10.08.2016
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    Тайные записи Брюса Ли впервые обнародовал сайт Brain Pickings. В частности, он писал, что "будь спокойным очевидцем того, что происходит вокруг тебя, никто не сможет обидеть тебя, пока ты не позволишь".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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