Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал происходящее "этнической чисткой".
В Киеве на территории посольства США в ночь на 8 июня произошел взрыв, президент Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР, к тому же не менее 12 человек погибли в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране.
По данным МИД, 11 января "министр иностранных дел Украины Павел Климкин совершит первый в истории двусторонних отношений визит в Республику Союз Мьянма, целью которого является активизация политического диалога".
Мьянманский телеканал Hluttaw (парламентское ТВ) вел в четверг прямой репортаж с совместного заседания обеих палат парламента страны. За кандидатуру Тхин Чжо проголосовали в общей сложности 360 депутатов.
В воскресенье, 22 ноября, на Майдане в Киеве прошло народное вече. Главной темой стало недовольство деятельностью президента. В Кривом Роге в этот же день прошел митинг против признания результатов выборов мэра.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".