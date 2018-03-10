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    Мьянма

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 52
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    Суперлуние в Северной Каролине
    Суперлуние во всей красе 
    11:44 04.12.2017
    591
    3 декабря Луна подошла к Земле на минимальное расстояние за 2017 год — 357 тыс. 495 км. В полночь суперлуна находилась высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    В Мьянме идут этнические чистки, США не исключают санкций - Госдеп
    01:59 23.11.2017
    81
    Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал происходящее "этнической чисткой".
    Флаг Мьянмы
    Мьянма возглавила рейтинг мировой благотворительности
    03:17 05.09.2017
    74
    Доклад организации Charities Aid Foundation основывается на трех показателях: количестве людей, жертвующих деньги, времени, потраченном на волонтерство, и оказании помощи незнакомым людям.
    Полиция возле посольства США в Киеве
    Хроника 7 июня: теракт у посольства США в Киеве, иск против Порошенко, дело Тимошенко
    09:55 08.06.2017
    1273
    В Киеве на территории посольства США в ночь на 8 июня произошел взрыв, президент Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР, к тому же не менее 12 человек погибли в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране.
    Самолет C130-J
    В Мьянме военный самолет упал в море, судьба 116 человек неизвестна
    16:11 07.06.2017
    339
    Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой). Поисково-спасательная операция продолжается.
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Фотоитоги 10 мая: нападение на офис "афганцев" в Николаеве, львовский мусор, майский снег 
    17:52 10.05.2017
    265
    В Николаеве произошло нападение на офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и воинов запаса, а на Волыни задержаны четыре фуры с львовским мусором.
    Мьянма. Архивное фото
    Сотни жертв: во время водного фестиваля в Мьянме погибли 285 человек
    08:59 18.04.2017
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    Согласно данным, за время празднования было заведено 1,2 тысячи уголовных дел, связанных с убийствами, автомобильными авариями, грабежами и наркотиками.
    Море. Архивное фото
    При столкновении лодки и баржи в Мьянме погибли 20 человек
    07:26 08.04.2017
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    Всего в лодке находились 80 пассажиров. Погибли 16 женщин и четыре мужчины, еще девять человек числятся пропавшими без вести. Порядка 30 пассажиров удалось спасти.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Климкин отправился с визитом в страны Юго-Восточной Азии
    19:48 11.01.2017
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    По данным МИД, 11 января "министр иностранных дел Украины Павел Климкин совершит первый в истории двусторонних отношений визит в Республику Союз Мьянма, целью которого является активизация политического диалога".
    Повседневная жизнь в Мьянме
    Землетрясение магнитудой 6.8 произошло в центральной части Мьянмы
    14:28 24.08.2016
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    Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 10.34 по времени UTC (13.34 по Киеву). Эпицентр землетрясения находился в 19 километрах к западу от города Чау.
    Парламент Мьянмы в четверг избрал президентом страны Тхин Чжо
    Президентом Мьянмы избран соратник нобелевского лауреата
    08:10 15.03.2016
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    Мьянманский телеканал Hluttaw (парламентское ТВ) вел в четверг прямой репортаж с совместного заседания обеих палат парламента страны. За кандидатуру Тхин Чжо проголосовали в общей сложности 360 депутатов.
    На месте подрыва автобуса под Марьинкой
    Фотоитоги 10 февраля: подрыв автобуса у Марьинки, крушение самолета ВВС в Мьянме 
    19:05 10.02.2016
    237
    Среда запомнилась рядом громких событий, в частности, подрывом автобуса возле Марьинки Донецкой области, крушением военного самолета в Мьянме, ДТП в Пакистане с участием автоцистерны с газом.
    Крушение военного вертолета в Мьянме
    Четыре человека стали жертвами крушения военного самолета в Мьянме
    08:38 10.02.2016
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    Как отмечается в СМИ, самолет Beechcraft с пятью членами экипажа на борту совершал патрулирование. Он рухнул близ аэропорта, на месте крушения собрались сотни людей.
    Флаг Индии
    Мощное землетрясение произошло в Индии недалеко от границы с Мьянмой
    02:09 04.01.2016
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    Подземные толчки были зафиксированы в 1.05 по Киеву. Эпицентр землетрясения располагался в 33 километрах к северо-западу от индийского города Импхал в штате Манипур.
    Флаг Мьянмы
    Оползень накрыл нефритовые шахты в Мьянме, 5 человек погибли
    05:41 26.12.2015
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    В ноябре неподалеку от шахты по добыче нефрита близ города Хпакан в северном штате Качин сошел оползень, основная масса земли обрушилась на дома горняков.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Мьянме
    11:11 27.11.2015
    80Природные катаклизмы по всему миру.
    Эпицентр подземных толчков располагался в 52 километрах к северу-западу от города Моунъюа, расположенного на территории административного округа Сикайн.
    Вече на Майдане в Киеве
    Хроника 22 ноября: Крым без света, вече на Майдане, митинг в Кривом Роге
    09:13 23.11.2015
    907Украина - буревестник революций. Годовщины
    В воскресенье, 22 ноября, на Майдане в Киеве прошло народное вече. Главной темой стало недовольство деятельностью президента. В Кривом Роге в этот же день прошел митинг против признания результатов выборов мэра.
    Оползни в Мьянме. Видео
    Сход оползня в Мьянме: более 100 погибших 
    08:48 23.11.2015
    58Природные катаклизмы по всему миру.
    В Мьянме количество погибших в результате оползня составило уже 104 человека. На данный момент еще 100 человек числятся пропавшими без вести.
    Наводнение в Мьянме
    Число жертв оползня в Мьянме возросло до 104 человек
    07:10 23.11.2015
    752Природные катаклизмы по всему миру.
    По состоянию на вечер воскресенья, спасатели извлекли из-под завалов 103 тела. Еще один человек скончался в воскресенье в больнице.
    Повседневная жизнь в Мьянме
    Число жертв оползня на севере Мьянмы приблизилось к 100
    12:34 22.11.2015
    461
    Оползень сошел в субботу неподалеку от шахты по добыче нефрита близ города Хпакан в северном штате Качин, основная масса земли обрушилась на жилые дома горняков.
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