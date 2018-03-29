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    Водитель фургона в Сан-Франциско из мести сбил пешеходов, есть жертвы

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    Представитель полиции Джизель Линнейн сообщила, что водитель совершил "акт физической расправы" по отношению к пяти пешеходам, после чего скрылся с места происшествия.
    Наезд автомобиля на пешеходов в Сан-Франциско
    @whois_John_Galt

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Автомобиль наехал на группу людей в американском городе Сан-Франциско, один человек погиб, четверо пострадали, сообщает телеканал CBS со ссылкой на официального представителя местной больницы.

    Инцидент произошел утром в среду по местному времени (вечером среды по Киеву). Как сообщила представитель полиции Джизель Линнейн, водитель совершил "акт физической расправы" по отношению к пяти пешеходам, после чего скрылся с места происшествия.

    Скриншот
    Наезд автомобиля на пешеходов в Сан-Франциско

    Как сообщил телеканалу очевидец, пожелавший остаться неизвестным, до происшествия между водителем фургона и группой из четырех или пяти человек произошла ссора, после чего он вышел из автомобиля и начал преследовать их с предметом, похожим на топор. По его словам, людям удалось разоружить мужчину, после чего он выехал на тротуар и на высокой скорости наехал на группу людей.

    По данным полиции, пять человек в результате инцидента пострадали, один впоследствии скончался в больнице. Как отмечают в полиции, это был единичный случай, безопасности общественности ничего не угрожает.

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    Напомним, в начале марта в Нью-Йорке автомобиль влетел в толпу людей – беременная женщина и двое детей погибли, еще трое несовершеннолетних получили травмы. 

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