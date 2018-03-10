Кенийские правоохранители сомневаются, что обнаруженный на борту самолета авиакомпании Air France подозрительный предмет был начинен взрывчаткой: предмет вывезли за территорию аэропорта, идет расследование.
Забастовка, начавшаяся 15 сентября, должна была закончиться 21 сентября, однако позднее ее дважды продлевали - до 26 и до 30 сентября. По данным агентства, ее проведение стоило авиакомпании более 200 миллионов евро.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".