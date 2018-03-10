наверх
10.03.201808:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Air France

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Профсоюзы Air France объявили всеобщую забастовку. Видео
    Сотрудники Air France объявили всеобщую забастовку. Онлайн 
    13:42 22.02.2018
    97
    В четверг сотрудники авиакомпании Air France проводят забастовку. Бастующие сотрудники в столичном регионе Франции надели рабочую форму и собрались у штаб-квартиры Air France.
    Пассажирские лайнеры Air France
    В субботу во Франции начнется масштабная забастовка пилотов Air France
    05:30 11.06.2016
    125
    Согласно заявлению главы авиакомпании Фредерика Гаже, в первый день в забастовке планируют принять участие около 25% пилотов Air France. Забастовку планируют провести с 11 по 14 июня.
    Самолеты авиакомпании Air France
    Труп обнаружили в аэропорту Парижа в шасси прибывшего из Бразилии самолета
    03:30 12.01.2016
    111
    По данным СМИ, тело было обнаружено во время техобслуживания Boeing 777, прибывшего из бразильского города Сан-Паулу в аэропорту французской столицы Орли.
    Пассажирские лайнеры Air France
    Два пассажира Boeing, севшего из-за угрозы теракта, задержаны в Париже
    12:31 21.12.2015
    77Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Самолета авиакомпании Air France ранее совершил экстренную посадку в Кении из-за подозрительного предмета на борту. Air France намерена судится с предполагаемым виновником инцидента.
    Самолеты авиакомпании Air France
    Тревога не бывает ложной. Подозрительный объект на борту Air France
    08:19 21.12.2015
    507Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Кенийские правоохранители сомневаются, что обнаруженный на борту самолета авиакомпании Air France подозрительный предмет был начинен взрывчаткой: предмет вывезли за территорию аэропорта, идет расследование.
    Пассажирские лайнеры Air France
    Инцидент с самолетом Air France в Кении оказался "ложной тревогой" - СМИ
    18:00 20.12.2015
    111
    Обнаруженное устройство было муляжом и не представляло опасности для пассажиров. Авиакомпания сотрудничает с французской прокуратурой касательно инициирования расследования по факту инцидента.
    Самолет Air France
    Один из пассажиров самолета Air France находится под стражей в Кении - ТВ
    15:45 20.12.2015
    160
    Полиция Кении допрашивает нескольких пассажиров самолета авиакомпании Air France, следовавшего из Маврикия в Париж. Air France направит в Кению самолёт, чтобы забрать пассажиров рейса.
    Пассажирские лайнеры Air France
    Самолет Air France изменил курс из-за предполагаемой угрозы взрыва – ТВ
    10:06 08.12.2015
    74
    Лайнер, который направлялся в Париж из Сан-Франциско, совершил посадку в канадском Монреале из-за угрозы взрыва на борту. Ранее два французских самолета уже меняли курс из-за угрозы терактов.
    Лайнер Air France A-380 изменил курс
    Летевшие из США в Париж самолеты изменили курс из-за угрозы взрыва - СМИ
    05:51 18.11.2015
    180
    По данным СМИ, лайнер A-380, следовавший рейсом 65 из Лос-Анджелеса во Францию, был перенаправлен в международный аэропорт Солт-Лейк-Сити после получения сигнала о предполагаемой бомбе.
    Самолеты авиакомпании Air France
    Новое сокращение штата Air France затронет 800 сотрудников
    18:06 22.01.2015
    44
    Согласно данным, увольнения могут коснуться 500 членов наземного состава и 300 стюардесс и бортпроводников.
    Самолеты авиакомпании Air France
    Самолет Air France совершил посадку после того, как пилоту стало плохо
    00:45 31.12.2014
    83
    "Капитан почувствовал боль в грудной клетке и предпочел не продолжать полет. Самолет вернулся в Париж, а посадку осуществил помощник главного пилота", - отметил источник.
    Самолеты авиакомпании Air France
    Пилоты Air France, несмотря на неудачные переговоры, завершили забастовку
    14:19 28.09.2014
    77
    Забастовка, начавшаяся 15 сентября, должна была закончиться 21 сентября, однако позднее ее дважды продлевали - до 26 и до 30 сентября. По данным агентства, ее проведение стоило авиакомпании более 200 миллионов евро.
    Самолет Air France
    Air France в пятницу выполнит 48% запланированных рейсов
    15:42 25.09.2014
    54
    Забастовка, начавшаяся 15 сентября, должна была закончиться 21 сентября, однако позднее ее дважды продлевали - до 26 и до 30 сентября.
    Самолеты авиакомпании Air France. Архивное фото
    Air France в среду отменит 54% рейсов
    14:26 23.09.2014
    67
    Авиакомпания распространила заявление, в котором сообщается о том что завтра, 24 сентября,будет отменено 54% всех рейсов, которые должна была осуществлять Air France.
    Пассажирские лайнеры Air France. Архивное фото
    Забастовка Air France безосновательна и подрывает имидж Франции
    10:31 23.09.2014
    114
    Премьер-министр Франции Мануэль Вальс считает, что забастовка пилотов авиакомпании Air France представляет опасность для самой авиакомпании.
    Пассажирские лайнеры Air France
    Air France может терять от забастовки до 20 млн евро в день - руководство
    17:45 22.09.2014
    57
    Забастовка может привести к убыткам, которые могут составить до 20 миллионов евро в день. К этому нужно прибавить компенсации клиентам и затраты на увеличение трафика после прекращения забастовки.
    Пассажирские лайнеры Air France
    Профсоюз пилотов Air France отказался прекратить забастовку
    16:20 22.09.2014
    65
    Забастовка пилотов продолжается восьмой день, приводит к отмене более половины рейсов и приносит операционные убытки до 20 миллионов евро ежедневно.
    Самолет Air France
    Air France во вторник выполнит половину запланированных рейсов
    14:46 22.09.2014
    38
    Авиакомпания Air France во вторник на девятый день забастовки пилотов планирует обеспечить 48% своей полетной программы, говорится в распространенном в понедельник заявлении компании.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Профсоюзы Air France объявили всеобщую забастовку. Видео
    Сотрудники Air France объявили всеобщую забастовку. Онлайн 
    13:42 22.02.2018
    97
    В четверг сотрудники авиакомпании Air France проводят забастовку. Бастующие сотрудники в столичном регионе Франции надели рабочую форму и собрались у штаб-квартиры Air France.
    Все теги