Согласно заявлению, забастовка объявлена в связи с "беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца".
Ветеран конфликта на Днестре более семи лет прожил в деревянной хижине, пытаясь добиться от властей получения жилья. Только после многолетнего протеста претензии ветерана через суд были признаны законными.
По информации СМИ, забастовка создала проблемы для около 25 тысяч пассажиров. Аннулированы 18 авиарейсов, вылет еще 220 задержан. Авиакомпании советуют клиентам при вылете из Брюсселя ограничиться ручной кладью.
Директор турагентства "Интеко тур" Светлана Грабова в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что если о забастовке в аэропорту было известно заранее, то авиакомпании могут отказать туристам в финансовых возвратах, пропитании или проживании.
Сотрудники службы проверки пассажиров и багажа начали бессрочную забастовку в барселонском аэропорту Эль-Прат. Несмотря на это, ситуация остается спокойной, их работу частично выполняет Гражданская гвардия.
По заявлению профсоюза, забастовка пройдет 29 и 30 ноября. Причиной продления акции протеста послужило то, что прошедшие в воскресенье переговоры на высшем уровне не дали результата по вопросу о заработной плате.
В день старта Евро-2016 представители рабочего класса во Франции вышли на всеобщий страйк против принятия нового Трудового кодекса. Специальный корреспондент Голоса Столицы Николай Васильков с места событий сообщил, что это вызвало социальный коллапс.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно заявлению, забастовка объявлена в связи с "беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца".
Сотрудники службы проверки пассажиров и багажа начали бессрочную забастовку в барселонском аэропорту Эль-Прат. Несмотря на это, ситуация остается спокойной, их работу частично выполняет Гражданская гвардия.