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    забастовки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
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    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Медуниверситет Богомольца прекратил забастовку
    12:49 28.02.2018
    1410Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Согласно заявлению забастовочного комитета Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, студенты и преподаватели медуниверситета прекращают забастовку, их услышали.
    НМУ им. А.А. Богомольца
    Минздрав резко отреагировал на забастовку университета Богомольца
    01:17 26.02.2018
    1090Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Согласно заявлению министерства, ведомство обращается к студентам и преподавательскому составу университета не поддаваться на провокации и манипуляции руководства НМУ и не срывать учебный процесс.
    Медуниверситет им. Богомольца
    В Киеве университет Богомольца объявил бессрочную забастовку
    00:20 26.02.2018
    1350Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Согласно заявлению, забастовка объявлена ​​в связи с "беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца".
    Профсоюзы Air France объявили всеобщую забастовку. Видео
    Сотрудники Air France объявили всеобщую забастовку. Онлайн 
    13:42 22.02.2018
    97
    В четверг сотрудники авиакомпании Air France проводят забастовку. Бастующие сотрудники в столичном регионе Франции надели рабочую форму и собрались у штаб-квартиры Air France.
    Общественный транспорт Тернополя
    Водители тернопольских маршруток объявили забастовку
    12:03 10.01.2018
    355
    По информации Тернопольского городского совета, водителей не устраивает, что после введения электронной системы оплаты за проезд, они лишены возможности "работать" с наличными.
    Врачи в Ивано-Франковской области вышли на забастовку из-за долгов по зарплате
    Врачи Ивано-Франковской области бастуют из-за долгов по зарплате
    14:06 18.12.2017
    175
    Во время забастовки медиков в Коломые можно будет получить исключительно срочную медицинскую помощь в Коломыйской центральной районной больнице.
    В Кишиневе ветеран войны боролся за жилье
    Протест длиной в семь лет в Кишиневе: как ветеран войны боролся за жилье
    11:15 02.11.2017
    85
    Ветеран конфликта на Днестре более семи лет прожил в деревянной хижине, пытаясь добиться от властей получения жилья. Только после многолетнего протеста претензии ветерана через суд были признаны законными.
    Врач. Архивное фото
    Забастовка медиков: "У нас просто нет выхода"
    19:58 18.09.2017
    3297Медреформа или медицинский геноцид?
    Катастрофическое положение дел в медицине вынуждает работников отрасли выйти под Верховную Раду с последним предупреждением для действующей власти.
    Самолеты авиакомпании МАУ. Архивное фото
    Около 40 авиакомпаний затронуты забастовкой грузчиков в Брюсселе
    19:40 22.08.2017
    95
    По информации СМИ, забастовка создала проблемы для около 25 тысяч пассажиров. Аннулированы 18 авиарейсов, вылет еще 220 задержан. Авиакомпании советуют клиентам при вылете из Брюсселя ограничиться ручной кладью.
    Протесты шахтеров. Архивное фото
    В Кировоградской области бастуют шахтеры урановых рудников
    10:59 16.08.2017
    686
    По информации СМИ, шахтеры Смолинской шахты третий месяц сидят без работы, поэтому с помощью забастовки решили достучатся до государственных чиновников.
    Забастовка в аэропорту Барселоны
    Забастовка в аэропорту Испании: туристам могут отказать в компенсации - эксперт
    22:05 14.08.2017
    278
    Директор турагентства "Интеко тур" Светлана Грабова в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что если о забастовке в аэропорту было известно заранее, то авиакомпании могут отказать туристам в финансовых возвратах, пропитании или проживании.
    В аэропорту Барселоны началась забастовка
    В аэропорту Барселоны началась забастовка 
    17:08 14.08.2017
    454
    Сотрудники службы проверки пассажиров и багажа начали бессрочную забастовку в барселонском аэропорту Эль-Прат. Несмотря на это, ситуация остается спокойной, их работу частично выполняет Гражданская гвардия.
    В Запорожье водители маршруток устроили забастовку из-за нападения
    В Запорожье водители маршруток устроили забастовку из-за нападения
    15:10 11.08.2017
    539Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Акция запорожских водителей продолжалась несколько часов с 11 до 13. Водители протестовали против бездействия правоохранителей в связи с нападением на их коллегу.
    Флаг Греции
    В Греции работники СМИ будут бастовать против новых мер экономии
    12:10 13.05.2017
    79
    Всеобщая забастовка пройдет 17 мая в связи с предстоящим обсуждением в парламенте законопроекта о сокращении по требованию кредиторов зарплат и пенсии, урезании социальных льгот.
    Радиактивные элементы Архивное фото
    В Британии на заводах по производству ядерных боеголовок пройдут забастовки
    00:05 13.01.2017
    102
    По информации профсоюза Unite, около 600 членов профсоюза на двух предприятиях компании Atomic Weapons Establishment в Беркшире проведут две 48-часовые забастовки 18 и 30 января.
    Мусорный протест в аэропорту Испании
    "Мусорный протест" в аэропорту Барселоны 
    04:32 02.12.2016
    117
    Причиной забастовки уборщиков стала реорганизация работы клининговой службы. По словам работников, компания планирует нанять новых сотрудников с более низкой оплатой труда.
    Самолет Lufthansa
    Профсоюз продлил забастовку на рейсах авиакомпании Lufthansa
    23:25 27.11.2016
    43
    По заявлению профсоюза, забастовка пройдет 29 и 30 ноября. Причиной продления акции протеста послужило то, что прошедшие в воскресенье переговоры на высшем уровне не дали результата по вопросу о заработной плате.
    В Эстонии врачи и медсестры провели забастовку
    В Эстонии врачи и медсестры провели забастовку
    16:05 20.09.2016
    185
    По словам организатора акции, цель акции — донести до правительства тревоги медработников, обеспокоенных сокращением финансирования важной социальной сферы.
    Усиление мер безопасности в Париже перед ЧЕ по футболу
    Спецкор: старт EURO-2016 сопровождается протестами и забастовками
    14:19 10.06.2016
    206В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    В день старта Евро-2016 представители рабочего класса во Франции вышли на всеобщий страйк против принятия нового Трудового кодекса. Специальный корреспондент Голоса Столицы Николай Васильков с места событий сообщил, что это вызвало социальный коллапс.
    Акция протеста шахтеров во Львовской области
    Шахтеры Львовской области будут бастовать до выплаты им зарплаты - профсоюз
    18:20 16.01.2016
    280Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    Горняки приняли решение продолжать забастовку до момента погашения всей задолженности по заработной плате. Одновременно шахтеров-забастовщиков уже поддерживают общественные организации Львова.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Медуниверситет Богомольца прекратил забастовку
    12:49 28.02.2018
    1410
    Согласно заявлению забастовочного комитета Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, студенты и преподаватели медуниверситета прекращают забастовку, их услышали.
    Медуниверситет им. Богомольца
    В Киеве университет Богомольца объявил бессрочную забастовку
    00:20 26.02.2018
    1350
    Согласно заявлению, забастовка объявлена ​​в связи с "беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца".
    НМУ им. А.А. Богомольца
    Минздрав резко отреагировал на забастовку университета Богомольца
    01:17 26.02.2018
    1090
    Согласно заявлению министерства, ведомство обращается к студентам и преподавательскому составу университета не поддаваться на провокации и манипуляции руководства НМУ и не срывать учебный процесс.
    Профсоюзы Air France объявили всеобщую забастовку. Видео
    Сотрудники Air France объявили всеобщую забастовку. Онлайн 
    13:42 22.02.2018
    97
    В четверг сотрудники авиакомпании Air France проводят забастовку. Бастующие сотрудники в столичном регионе Франции надели рабочую форму и собрались у штаб-квартиры Air France.
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