наверх
10.03.201819:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    НМУ имени А. А. Богомольца

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Медуниверситет Богомольца прекратил забастовку
    12:49 28.02.2018
    1410Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Согласно заявлению забастовочного комитета Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, студенты и преподаватели медуниверситета прекращают забастовку, их услышали.
    НМУ им. А.А. Богомольца
    Минздрав резко отреагировал на забастовку университета Богомольца
    01:17 26.02.2018
    1090Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Согласно заявлению министерства, ведомство обращается к студентам и преподавательскому составу университета не поддаваться на провокации и манипуляции руководства НМУ и не срывать учебный процесс.
    Медуниверситет им. Богомольца
    В Киеве университет Богомольца объявил бессрочную забастовку
    00:20 26.02.2018
    1350Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Согласно заявлению, забастовка объявлена ​​в связи с "беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Медуниверситет Богомольца прекратил забастовку
    12:49 28.02.2018
    1410
    Согласно заявлению забастовочного комитета Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, студенты и преподаватели медуниверситета прекращают забастовку, их услышали.
    Медуниверситет им. Богомольца
    В Киеве университет Богомольца объявил бессрочную забастовку
    00:20 26.02.2018
    1350
    Согласно заявлению, забастовка объявлена ​​в связи с "беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца".
    НМУ им. А.А. Богомольца
    Минздрав резко отреагировал на забастовку университета Богомольца
    01:17 26.02.2018
    1090
    Согласно заявлению министерства, ведомство обращается к студентам и преподавательскому составу университета не поддаваться на провокации и манипуляции руководства НМУ и не срывать учебный процесс.
    Все теги