Согласно заявлению, забастовка объявлена в связи с "беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца".
Екатерина Амосова отстранена от исполнения обязанностей 20 февраля. Официальная причина - студенты-стоматологи НМУ оказались единственными среди своих коллег из 13 вузов, которые лишены возможности во вторник сдать лицензионный экзамен.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно заявлению, забастовка объявлена в связи с "беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца".
Екатерина Амосова отстранена от исполнения обязанностей 20 февраля. Официальная причина - студенты-стоматологи НМУ оказались единственными среди своих коллег из 13 вузов, которые лишены возможности во вторник сдать лицензионный экзамен.