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    Екатерина Амосова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Екатерина Амосова. Архивное фото
    Амосову снова отстранили от должности ректора медвуза - МОЗ
    14:21 06.03.2018
    210Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    В Минздраве сообщили, что на время продленной работы комиссии Екатерина Амосова отстранена от обязанностей ректора медицинского университета им.Богомольца.
    Баннер с требованием отставки Супрун вывесили над Аллеей Небесной сотни в Киеве
    В Киеве на аллее Героев Небесной сотни вывесили баннер "Геть Супрун"
    13:51 05.03.2018
    231Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    На фоне конфликта между Минздравом и руководством Национального медицинского университета им. Богомольца неизвестные вывесили плакат от имени Екатерины Амосовой с призывом уволить Супрун.
    Екатерина Амосова. Архивное фото
    Минздрав оспорит восстановление Амосовой в должности ректора медвуза
    03:09 03.03.2018
    199Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Комментирую дальнейшие планы министерства, замглавы ведомства Александр Линчевский заявил, что не питает "иллюзий в отношении всех форм сопротивления старой образовательной системы".
    Екатерина Амосова. Архивное фото
    Суд восстановил в должности ректора университета Богомольца
    16:52 02.03.2018
    386Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Решением административного суда Киева ректор Национального медуниверситета им Богомольца Екатерина Амосова восстановлена в должности. Она вернулась к исполнению своих обязанностей.
    Медуниверситет им. Богомольца
    В Киеве университет Богомольца объявил бессрочную забастовку
    00:20 26.02.2018
    1350Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Согласно заявлению, забастовка объявлена ​​в связи с "беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца".
    Екатерина Амосова. Архивное фото
    Набсовет НМУ имени Богомольца выразил поддержку ректору
    20:28 23.02.2018
    803Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Члены набсовета решили поддержать все меры, инициированные руководством НМУ имени А. Богомольца и направленные на обеспечение бесперебойной работы заведения.
    Екатерина Амосова. Архивное фото
    Ректор медуниверситета Богомольца назвала отстранение от поста "расправой"
    19:19 20.02.2018
    641Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Екатерина Амосова сообщила, что "отстранение от должности является расправой" над ней как над "руководителем вуза, который в течение многих лет проводит вместе с командой чистку авгиевых конюшен".
    Министерство здравоохранения Украины
    Минздрав отстранил от обязанностей ректора медуниверситета Богомольца
    12:19 20.02.2018
    681Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Екатерина Амосова отстранена от исполнения обязанностей 20 февраля. Официальная причина - студенты-стоматологи НМУ оказались единственными среди своих коллег из 13 вузов, которые лишены возможности во вторник сдать лицензионный экзамен.
    Министерство здравоохранения Украины
    Ректор Нацмедуниверситета Богомольца Амосова отстранена от должности
    00:18 09.10.2015
    365
    В Министерстве здравоохранения уже заявил о готовности рассмотреть коллективное предложение представителей студенческого коллектива относительно кандидатов на должность ректора.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Медуниверситет им. Богомольца
    В Киеве университет Богомольца объявил бессрочную забастовку
    00:20 26.02.2018
    1350
    Согласно заявлению, забастовка объявлена ​​в связи с "беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца".
    Екатерина Амосова. Архивное фото
    Набсовет НМУ имени Богомольца выразил поддержку ректору
    20:28 23.02.2018
    803
    Члены набсовета решили поддержать все меры, инициированные руководством НМУ имени А. Богомольца и направленные на обеспечение бесперебойной работы заведения.
    Министерство здравоохранения Украины
    Минздрав отстранил от обязанностей ректора медуниверситета Богомольца
    12:19 20.02.2018
    681
    Екатерина Амосова отстранена от исполнения обязанностей 20 февраля. Официальная причина - студенты-стоматологи НМУ оказались единственными среди своих коллег из 13 вузов, которые лишены возможности во вторник сдать лицензионный экзамен.
    Екатерина Амосова. Архивное фото
    Ректор медуниверситета Богомольца назвала отстранение от поста "расправой"
    19:19 20.02.2018
    641
    Екатерина Амосова сообщила, что "отстранение от должности является расправой" над ней как над "руководителем вуза, который в течение многих лет проводит вместе с командой чистку авгиевых конюшен".
    Екатерина Амосова. Архивное фото
    Суд восстановил в должности ректора университета Богомольца
    16:52 02.03.2018
    386
    Решением административного суда Киева ректор Национального медуниверситета им Богомольца Екатерина Амосова восстановлена в должности. Она вернулась к исполнению своих обязанностей.
    Баннер с требованием отставки Супрун вывесили над Аллеей Небесной сотни в Киеве
    В Киеве на аллее Героев Небесной сотни вывесили баннер "Геть Супрун"
    13:51 05.03.2018
    231
    На фоне конфликта между Минздравом и руководством Национального медицинского университета им. Богомольца неизвестные вывесили плакат от имени Екатерины Амосовой с призывом уволить Супрун.
    Екатерина Амосова. Архивное фото
    Амосову снова отстранили от должности ректора медвуза - МОЗ
    14:21 06.03.2018
    210
    В Минздраве сообщили, что на время продленной работы комиссии Екатерина Амосова отстранена от обязанностей ректора медицинского университета им.Богомольца.
    Екатерина Амосова. Архивное фото
    Минздрав оспорит восстановление Амосовой в должности ректора медвуза
    03:09 03.03.2018
    199
    Комментирую дальнейшие планы министерства, замглавы ведомства Александр Линчевский заявил, что не питает "иллюзий в отношении всех форм сопротивления старой образовательной системы".
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