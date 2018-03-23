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    Фотоленты

    Всеобщая забастовка во Франции переросла в беспорядки. Страна в хаосе - СМИ

    (обновлено: )55281
    Общенациональная забастовка во Франции
    Общенациональная забастовка во Франции
    Общенациональная забастовка во Франции
    Общенациональная забастовка во Франции
    Общенациональная забастовка во Франции
    Общенациональная забастовка во Франции
    Общенациональная забастовка во Франции
    Общенациональная забастовка во Франции
    Общенациональная забастовка во Франции
    Общенациональная забастовка во Франции
    Общенациональная забастовка во Франции
    Общенациональная забастовка во Франции
    REUTERS Charles Platiau
    Общенациональная забастовка во Франции
    REUTERS Charles Platiau
    Общенациональная забастовка во Франции
    REUTERS Stephane Mahe
    Общенациональная забастовка во Франции
    REUTERS Stephane Mahe
    Общенациональная забастовка во Франции
    REUTERS Charles Platiau
    Общенациональная забастовка во Франции
    REUTERS Stephane Mahe
    Общенациональная забастовка во Франции
    REUTERS Stephane Mahe
    Общенациональная забастовка во Франции
    REUTERS Stephane Mahe
    Общенациональная забастовка во Франции
    REUTERS Stephane Mahe
    Общенациональная забастовка во Франции
    REUTERS Stephane Mahe
    Общенациональная забастовка во Франции
    REUTERS Stephane Mahe

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    Во Франции вспыхнули беспорядки. В нескольких городах страны прошли более 140 акций. Митинговали почти полмиллиона человек. Протестующие недовольны социальными реформами правительства.

    Смотрите также: В Париже жестоко разгоняют протестующих

    В Париже и Нанте массовые демонстрации переросли в ожесточенные столкновения с полицией. Толпа начала громить магазины, жечь машины, забрасывать правоохранителей бутылками и камнями. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. 

    По утверждению местных СМИ, стране настоящий хаос. Отменено большинство электричек, не ходит каждый четвертый междугородний поезд. На платформах – давка, с перебоями работает метро. В аэропортах отменена почти половина рейсов. Не работают многие почтовые отделения. Четверть учителей не вышли на работу.

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