Всеобщая забастовка во Франции переросла в беспорядки. Страна в хаосе - СМИ

Во Франции вспыхнули беспорядки. В нескольких городах страны прошли более 140 акций. Митинговали почти полмиллиона человек. Протестующие недовольны социальными реформами правительства.

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В Париже и Нанте массовые демонстрации переросли в ожесточенные столкновения с полицией. Толпа начала громить магазины, жечь машины, забрасывать правоохранителей бутылками и камнями. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

По утверждению местных СМИ, стране настоящий хаос. Отменено большинство электричек, не ходит каждый четвертый междугородний поезд. На платформах – давка, с перебоями работает метро. В аэропортах отменена почти половина рейсов. Не работают многие почтовые отделения. Четверть учителей не вышли на работу.