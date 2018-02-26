В Киеве университет Богомольца объявил бессрочную забастовку

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Студенты и преподаватели Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку, сообщается на странице вуза в Facebook.

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"Забастовка объявлена ​​в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца", — говорится в сообщении.

"Начиная с понедельника 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в НМУ имени А. А. Богомольца полностью останавливаются на неопределенное время, а все помещения Университета недоступны для посетителей за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты", — отметили представители медуниверситета.

В сообщении отмечается, что забастовка объявлена ​​стачкомом, в который вошли со стороны студенчества представители Студенческого парламента университета, студенческой ОО "Студенческая доверие", студенческий профком, и студенческий актив. Со стороны трудового коллектива НМУ имени А.А. Богомольца деканы и проректоры, профсоюзный комитет университета.

Стачком требует от президента немедленно вмешаться в ситуацию, от председателя Верховной Рады и премьер-министра — "немедленно создать комиссию по расследованию злоупотреблений руководством Минздрава" и "на время такого расследования отстранить от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун и отстранить от выполнения своих обязанностей ее заместителей".

Они также требуют от Ульяны Супрун отменить приказ об отстранении ректора НМУ имени Богомольца Екатерины Амосовой и предназначении и.о. ректора университета Михаила Захараша, а также немедленно обеспечить проведение интегрированного лицензированного экзамена Крок1. Стоматология.

Напомним, Минздрав отстранил Амосову от исполнения своих обязанностей 20 февраля, заявив, что решение связано с незаключением договора с центром тестирования. Позже студенты вуза заблокировали вход в университет для временно исполняющего обязанности ректора Михаила Захараша.

Отстранение Амосовой произошло на фоне исчезновения студентки указанного вуза, гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой. От исполнения служебных обязанностей уже отстранили заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину. После длительных поисков 19-летней Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого, по данным СМИ, у нее возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления. В медуниверситете сообщили, что студентка была отчислена за нарушения миграционного законодательства. Дело Насырлаевой расследуется как доведение до самоубийства.